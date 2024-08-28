Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

BBP Genel Başkanı Destici, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü. Destici'ye, başkanlık divanı üyesi Genel Sekreter Ahmet Yelis, genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Şafak Çomaklı, Doç. Dr. Emin Serin ve Türker Yörükçüoğlu eşlik etti. Görüşmede Filistin, Türk dünyasıyla ilişkiler, Irak'ta yapılan anlaşmalarla ilgili devam eden süreç ve AB ilişkiler başta olmak üzere gündemdeki pek çok konunun değerlendirildiği öğrenildi.