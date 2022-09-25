BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'ın, uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiğini belirterek, "Artık Yunanistan sabrı taşırmıştır ve bir tokadı hak etmiştir." dedi.

Destici, partisinin Emek Konuk Evi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

İran'da Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesini değerlendiren Destici, insanların inanç, fikir, düşünce hürriyetine, yaşantılarına sonuna kadar saygılı olduklarını, yaşanan olayı tasvip etmediklerini söyledi.

Mustafa Destici, İran'da "Niye başını kapatmadın?" diye yapılanın, Türkiye'de 28 Şubat sürecinde "Niye açmadın?" şeklinde yaşandığını belirterek, "Şu anda İran'daki uygulamayla 28 Şubat zihniyetinin hiçbir farkı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Anayasa Mahkemesinin, CHP'nin, 7393 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı maddelerinin iptali için yaptığı başvuruyu, 28 Eylül'de görüşerek karara bağlayacağını hatırlatan Destici, bunun bir anayasal süreç olduğunu belirtti. Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi bunu bu kadar ivedilikle gündemine alıyor, görüşüyor. Peki PKK'nın siyasi şubesinin kapatılmasıyla ilgili niye bu kadar hızlı davranmıyor? Biz, Anayasa Mahkemesine, 'önceliğine bu ya da buna benzer başvuruları değil, önceliğine PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin kapatılma davasını al, bununla ilgili Anayasa'nın emrini yerine getir, bu ülkeyi ve demokrasimizi terör örgütünün partisinden temizle' diyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütünün partisi olmaz, hele Mecliste hiç olmaz. Artık Türkiye'nin bu ayıptan kurtarılması gerekiyor."

"Uyarı tokadı elzem hale geldi"

BBP Genel Başkanı Destici, Yunanistan'ın, "Türkiye'ye karşı kışkırtıldığını, ABD tarafından silahlandırılıp, AB tarafından fonlandığını" söyledi.

Yunanistan'ın, uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diye, artık biz diyoruz ki 'O gün bu gün, o gece bu gece.' Çünkü artık bunlara daha fazla göz yumulmamalı. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki adalara asker ya da zırhlı araçlar çıkardığı tespit edildiğinde, bunların anında vurulması gerekiyor. Biz vuracağız, ondan sonrasını da Yunanistan, ABD ve AB düşünecek."

Bunun bir milli güvenlik meselesi ve savaş sebebi olduğunu kaydeden Destici, "Elbette ki diplomasi önemlidir, sonuna kadar diplomasiyi kullanmak doğrudur lakin artık Yunanistan sabrı taşırmıştır ve bir tokadı hak etmiştir. Yunanistan'a bir kere bir uyarı tokadının atılması, artık elzem hale gelmiştir." dedi.

-"Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"

BBP Genel Başkanı Destici, 2023 seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak adaylarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Partisinin, kendi adı ve amblemiyle Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini aktaran Mustafa Destici, Türkiye'nin ve milletin menfaatine olan yerde durmaya devam edeceklerini belirtti.