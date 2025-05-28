BBP Lideri Destici: 'Genel affa karşıyız' - Son Dakika
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Politika

BBP Lideri Destici: 'Genel affa karşıyız'

BBP Lideri Destici: \'Genel affa karşıyız\'
28.05.2025 16:19
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir İnfaz Yasası düzenlemesinden bahsediliyor.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir İnfaz Yasası düzenlemesinden bahsediliyor. Hatta bayramdan önce, yani haftaya çıkarılacağı söyleniyor Meclis'te. Bir kere şunu net ifade edeyim; biz genel affa karşıyız, açık ve net, hiç tartışmasız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'ne ilişkin, "Dostumuz, kardeşimiz, canımız Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının, Azerbaycan Türklüğünün bağımsızlık gününü kutluyor, varlığımızın ve kardeşliğimizin dünya var oldukça süreceğine olan inancımla, bütün Azerbaycan Türklüğünü sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Türkiye'nin Türk ve İslam dünyasından dostu pek çok devlet olduğunu söyleyen Destici, "Ama bunların ikisi var ki Türkiye ile beraber üç ayrı devlet ama tek millet. 'Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan dostluğu ve kardeşliği daim olsun inşallah' diyorum. Bugün bu üç ülkemizin üç devlet başkanı Azerbaycan'da. Sabah izledik; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Laçin Uluslararası Havaalanı'nın açılışını gerçekleştirdiler. Sadece Laçin'e değil, sadece Azerbaycan'a değil, bütün Türk dünyasına ve İslam dünyasına hayırlı olsun inşallah. Bugün bu üç kardeş ve dost ülkenin Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, Başbakanı bir araya gelerek, üçlü bir zirve oluştu. Şimdiden bu zirvenin, bu görüşmenin, bu toplantının başta bu üç ülkemiz olmak üzere bütün Türk ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini, Türk ve İslam coğrafyasının birliğinin ve kardeşliğinin kuvvetlenmesine vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ RIZA GÖSTERMEYECEKTİR'

İnfaz Yasası düzenlemesinden bahsedildiğini belirten Destici, "Geçmişte milletimize karşı işlenmiş suçların yok sayılmasına da milletimiz rıza göstermeyecektir. Şimdi bir İnfaz Yasası düzenlemesinden bahsediliyor. Hatta bayramdan önce, yani haftaya çıkarılacağı söyleniyor Meclis'te. Bir kere şunu net ifade edeyim; biz genel affa karşıyız, açık ve net, hiç tartışmasız" açıklamasında bulundu.

'GARNİZON TERÖR DEVLETÇİĞİNE DÖNÜŞTÜRME PROJESİNDE YENİ AŞAMA'

Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Destici, "Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın son açıklamaları açıkça gösteriyor ki Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/SDG varlığı, Şam yönetimi tarafından da artık ayrı bir statüde değerlendirilmektedir. Bu durum Suriye'nin toprak bütünlüğü iddiasının zayıfladığı ve uluslararası aktörlerin özellikle ABD- İsrail ikilisinin, bu bölgeyi fiilen bir garnizon terör devletçiğine dönüştürme projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Lideri Destici: 'Genel affa karşıyız' - Son Dakika

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