BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimiz savaş bitsin istiyoruz" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimiz savaş bitsin istiyoruz"

BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimiz savaş bitsin istiyoruz"
22.06.2026 20:31  Güncelleme: 20:38
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran ve ABD arasındaki ateşkes müzakerelerinde ilerleme olduğunu belirterek, anlaşmanın herkesi umutlandırdığını söyledi. Destici ayrıca, ateşkesin Gazze ve Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili olarak, "Anlaşma olması, sürecin iyi gidiyor olması hepimizi umutlandırıyor. Çünkü hepimiz savaş bitsin istiyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatı nedeniyle taziye dileklerinde bulunan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi bugün makamlarında ziyaret etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, İran ile ABD arasında süren ateşkes müzakerelerine değindi. Destici, "Ben hem basından takip ettiğim kadarıyla hem de tabii bizim bilgi kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler, bir ilerlemenin olduğu şeklinde. Fakat bu görüşmelerin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu da görüyoruz. Çünkü Amerika'nın başında gerçekten bir deli var. Yani bunu kabul etmek lazım. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, her an farklı bir karar alabilecek, aldığı karardan anında dönebilecek, aldığı karara aykırı davranışlar sergileyebilecek, ki bunu biliyorsunuz İran'a ilk saldırı gerçekleştiğinde de yine görüşmeler vardı. Katar'daki görüşmeler sürerken bu saldırılar gerçekleştirildi. Bunun için anlaşma olması, sürecin iyi gidiyor olması hepimizi umutlandırıyor. Çünkü hepimiz savaş bitsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Filistin'de, Gazze'de ne de Lübnan'da yeni masumların ölmesini istemiyoruz"

İran'ın Lübnan'a yönelik saldırıların durması talebini de çok haklı ve kıymetli bulduklarını vurgulayan Destici, "Çünkü İran'a ve Gazze'ye saldırılar devam ederken sadece İran'a saldırıların durması ya da İran'la bir ateşkes doğru olmaz, eksik kalır. Çünkü bu ateşkes sadece Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında değil, bu ateşkesin arabulucuları var. Türkiye, Pakistan, Katar ve Mısır var. Çünkü bütün bu ülkeler, bu saydığım İslam ülkeleri Gazze'nin de, Gazze masumlarının da sorumluluğunu omuzlarında taşıyorlar. Zaten 100 binden fazla masum çocuk, kadın hayatını kaybetti. Ne Filistin'de, Gazze'de, ne de Lübnan'da yeni masumların ölmesini istemiyoruz. Arabulucu olan ülkelerin böyle bir mesuliyeti de var. Dolayısıyla bu mesuliyetten dolayı da anlaşmanın sadece İran'a saldırıların durması ya da Hürmüz Boğazı'nın açılması ya da İran'ın nükleer çalışmalarının askıya alınması şeklinde değil, buna ilaveten saldırgan İsrail'in hem Lübnan'a saldırılarını, sivil yerleşim yerlerine özellikle ve Filistin'e, Gazze'ye saldırılarınının da durması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turnuvada kalan Türk ve İslam ülkesi takımlarını desteklemeye devam edeceğiz"

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesi ile ilgili soru üzerine Destici, "Ben futbolda oynamışım. O şartları az çok gözümün önüne getirebiliyorum. Hiçbir futbolcu başarısız olmak istemez. Futbolcularımızın hepsi de oraya başarılı olmak için gittiler. Fakat tabii eleştiriler de var. Onları da haklı buluyoruz. Çok vicdansızlık seviyesine geçmediği sürece eleştiriler de haklı. Tabii ki eleştirilecek. Nasıl başarı olduğunda övülüyorsa, takdir ediliyorsa, başarısızlıkta da eleştirilecektir. Çünkü Türkiye gerçekten çok iyi bir kadroya sahip. İyi bir jenerasyon yakaladık. Bizim 2000 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğümüzü elde eden jenerasyona yakın bir kadromuz var aslında. Bunun ta kadro seçiminden başlayarak aday kadrodan, maça çıkan kadrolar, taktik, bütün bunlar tabii ki başına bir teknik sorumlu getirmişsiniz, elbette ki ona güvenip yapacaksınız. Şimdi hatalar, yanlışlar konuşuluyor. Bence son maçı oynayıp Türkiye'ye döndükten sonra tabii çok acı grup maçlarından sonra Türkiye'ye dönüyor olmamız gerçekten hepimizi üzdü ama bu gerçek. Artık bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Ondan sonra ben federasyonun da hocayla ilgili de gerekli bir kararı alacağını düşünüyorum. Önümüze bakacağız artık, yapacak bir şey kalmadı. Artık turnuvada kalan Türk ve İslam ülkesi takımlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 64 yaşındaki emekli polis memuru ağabeyi Halil Nural Destici, 3 Haziran 2026 tarihinde vefat etmişti. Destici'nin cenazesi, memleketi Günyüzü ilçesinde toprağa verilmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Hepimiz savaş bitsin istiyoruz' - Son Dakika

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