BBP Lideri Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 21 bin TL'nin üzerinde olmalıdır - Son Dakika
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Politika

BBP Lideri Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 21 bin TL'nin üzerinde olmalıdır

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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 21 bin 205 TL olması gerektiğini ve en düşük emekli maaşının da 21 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini belirtti. Destici, aksi takdirde adaletin sağlanamayacağını ve emeklilerin nefes alamayacağını ifade etti.

10.07.2024 15:18
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BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 21 bin 205 olması gerektiğini belirten Destici, en düşük emekli maaşının da 21 bin TL'nin üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

DESTİCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Temmuz'da Türk Dil Kurumu'nun 92'nci kuruluş yıldönümün kutlanacağını hatırlatarak, "Bir milleti oluşturulan en önemli unsurların başında dil gelmektedir. Dolayısıyla milletin, devletin birliğinin sağlanabilmesi ve devam edebilmesinin en önemli özelliği de dil birliğidir. Elbette içimizde farklı dilleri konuşan insanlarımız da vardır. Bu ülkede Kürtçe'de önemli bir kısmın anadilidir, Arapça'da bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın anadilidir. Boşnakça'da, Arnavutça'da konuşabilir. Bunların hiçbir mahsuru yoktur. Mahsurlu olan devletin bir dili olur. Bütün o devletin vatandaşlarında ortak, resmi bir dili olur. Türkçemizin yanına hangi dil olursa olsun ikinci bir dil eklemek, bu milletin birliğine, bu devletin varlığına kastetme girişimidir. Bugüne kadar buna nasıl müsaade edilmemişse, bundan sonra da asla müsaade edilmemelidir. Bakın, Muş Belediyesi'nin kapısına 'Şaredariya Müşe' yazılı tabela asıldı. Yarın Şanlıurfa'dakiler de Arapça yazsın. Sakarya'dakiler Boşnakça yazsın. Trakya'dakiler Arnavutça yazsın. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilemez. Buna asla müsaade edilmemesi lazım. Buna müsaade etmek demek insanlarımızın ayrıştırılması ve ülkemizin bölünmesine giden yolun taşlarının döşenmesi anlamına gelir" diye konuştu.

"2-3 BİN LİRAYLA NEFES ALINAMAZ"

Destici, partisinden bir grup heyetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsatarak, "Partimizin görüşlerini dile getirip, yazılı olarak da sayın Bakanımız ve heyetine sundular. Öncelikle adil bir vergi düzenlemesine ihtiyaç vardır. Yapılması gereken açık ve nettir. Asgari ücret en azından bu temmuz ayı itibariyle enflasyon farkı kadar artırılmalı, temmuz ayından itibaren asgari ücret net 21 bin 205 TL olmalıdır. Açıklanan enflasyon bu şekildedir. En düşük emekli maaşı da aynı seviyede olmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 21 bin TL'nin üzerinde olmalıdır. Emeklimize sadece enflasyon oranı kadar zam yapılırsa en düşük emeli maaşı 12 bin 500 TL olacak. Bu zamlar kök maaşa yapılırsa bazı emeklilerimiz 10 bin TL'de kalacak. Bir kere yapıldı bu temmuz 2023'te; orada 7 bin 500 TL alan orada kaldı. Dolayısıyla bir daha yapmayın. Bu düzenleme meclise gelecek. Bir daha bu artışı kök maaşa yapmayın. Eline geçen net maaş ne ise, onun üzerine yapın ne yapacaksanız. Bunun için behemehal en düşük emekli maaşının 21 bin TL'nin üzerine çıkarılması lazım. Bu olmazsa adalet sağlanmış olmaz, emeklilerimizde nefes alamaz. 2-3 bin lirayla nefes alınamaz" dedi.

ÖZEL'İN "YA GEÇİM YA DA SEÇİM OLACAK" SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Destici, CHP lideri Özgür Özel'in 'ya geçim olacak ya da seçim olacak' açıklamalarına ilişkin, " Türkiye'nin şu anda birliğe, beraberliğe, istikrara ve huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla biz seçimlerin sanki zamanında yapılacakmış gibi ülkemizin istikrarla yoluna devam etmesinden yanayız. Elbette ki demokrasilerde, Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerde irade milletindir. Milletimiz karar verir neyin olup olmayacağına. Ama bundan daha 1 ay önce erken seçim cümlesini ağzına almayan ya da almaktan imtina eden Özgür Özel'in bugün 'seçim seçim' demesi kendi parti teşkilatlarından da çok birtakım medya mensuplarının kendisini zorlaması sonucu söylenmiş bir sözdür. Bunu biliyoruz. Daha önce 'seçime biz değil, millet karar verir' diyordu. Bence o cümlesinde durması demokrasi açısından da çok kıymetlidir diye konuştu.

BBP Lideri Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 21 bin TL\'nin üzerinde olmalıdır
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika BBP Lideri Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 21 bin TL'nin üzerinde olmalıdır - Son Dakika

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