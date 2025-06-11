Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

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Belediye AK Parti\'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
11.06.2025 14:06
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Belediye AK Parti\'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
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Tutuklanan CHP'li Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçiminde, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz MHP'li üyelerin desteğiyle kazandı. CHP'li üyeler sonucu sıralara vurarak protesto etti. Makam koltuğuna oturan Karadeniz'in neşeli halleri ise dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

SIRALARA VURARAK PROTESTO ETTİLER

Seçim sonucuna tepki gösteren CHP'li meclis üyeleri, meclis salonunda sıralara vurarak protesto etti. Yaşanan gerginliğin ardından söz alan bazı üyeler, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu savundu.

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

MAKAM KOLTUĞUNA OTURDU, NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Seçim sonrası makam koltuğuna oturan yeni başkan vekili Eray Karadeniz'in neşeli tavırları dikkat çekti. Karadeniz'in destek veren MHP'li üyelerle birlikte verdiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.

2 İLÇEDE DAHA BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİLDİ

Bugün seçim yapılan diğer 2 ilçede ise CHP adayları başkan vekili seçildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can oldu.

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Karadeniz, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Tuna Han:
    herşey tersine dönecek inşallah 137 58 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    çocuğu 89 45 Yanıtla
  • Ankara21:
    Sandık demokrasi böyle bir şey işte 88 24 Yanıtla
  • Ender Redne:
    Artık gelsin ihaleler, yardımlar, provizyonlar, hediyeler, komisyonlar, ayakkabı kutuları, ooooh 78 23 Yanıtla
  • VillaUmut:
    1924’te çıkan seçme ve seçilme hakkı 2025 ile beraber yok edilmiştir. Bu şaklabanlar da eğleniyor işte :) 70 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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