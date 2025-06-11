Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.
Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.
Seçim sonucuna tepki gösteren CHP'li meclis üyeleri, meclis salonunda sıralara vurarak protesto etti. Yaşanan gerginliğin ardından söz alan bazı üyeler, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu savundu.
Seçim sonrası makam koltuğuna oturan yeni başkan vekili Eray Karadeniz'in neşeli tavırları dikkat çekti. Karadeniz'in destek veren MHP'li üyelerle birlikte verdiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Bugün seçim yapılan diğer 2 ilçede ise CHP adayları başkan vekili seçildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can oldu.
Son Dakika › Politika › Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti - Son Dakika
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