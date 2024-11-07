Belediye Görevlendirmeleri Tartışılıyor

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Bile bile lades yapılarak bu kişiler aday gösteriliyorsa, ilgili mevzuatın uygulanmasından daha tabi ne olabilir?" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, belediyelere yapılan görevlendirmelerin Türkiye'nin ciddi bir problemi olduğunu belirterek, ilgili kanunun bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlayan Özdağ, "Ama Azerbaycan'ın da Kıbrıs'ı tanımasını bekliyoruz. Bununla ilgili çalışmaların da çok hızlı bir şekilde artırılması gerekmektedir." diye konuştu.

TÜİK enflasyon rakamını yüzde 48,58 olarak açıkladığını belirten Özdağ, "Şimdi, enflasyon yüzde 48,58 ise eğer TÜİK'e göre asgari ücret zammı yüzde 25, kira artışı yüzde 62 nasıl oluyor bu?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, dün akşam gittiği bir acil serviste kendisini muayene eden Afganistanlı bir doktor ile sohbetini anlatarak, parasını ABD'nin ödediği bir proje ile doktorun GATA'da okuduğunu, sınavlara Kabil'de girdiğini ve soruların Türkiye'den geldiğini, sonra Türkiye'ye geldiğini, üsteğmen olduğunu ve Türk vatandaşlığına kabul edildiğini öğrendiğini söyledi.

Çömez, "Türkiye bu manzarayı hak etmiyor; böyle bir hakkaniyetsiz tutumu, böyle bir davranışı, böyle bir fotoğrafı Türkiye hak etmiyor." ifadesini kullandı.

"Karabağ Türk'tür, Karabağ artık özgürdür ve Karabağ Azerbaycan'dır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 8 Kasım'ın Karabağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun dördüncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Türkiye, hem savaş esnasında hem de sonrasında dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almıştır." diye konuştu.

8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü ve 9 Kasım Bayrak Günü'nü kutlayan Akçay, "Karabağ Türk'tür, Karabağ artık özgürdür ve Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı olduğuna işaret eden Akçay, "Atatürk'ü anmak ve anlamak, onun fikirlerini, ufkunu, azmini, cesaretini ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak demektir. Bugün iftiharla söyleyebiliriz ki Türkiye Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlı bir şekilde ilerlemekte, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürümektedir." ifadelerini kullandı.

"Milletvekillerinin bir devlet kurumuna alınmaması utanç verici"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt belediyesine bir görevlendirme yapıldığını ve o tarihten bugüne kadar hukuksuz, yanlış işler gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bugün sabah saatlerinde TBMM Başkanı sayın Numan Kurtulmuş'la bir telefon konuşması yaptım. Sayın Başkanın birinci görevi; bu parlamentonun, milletvekillerinin hukukunu korumak, parlamentonun duruşunu, önemini, tarihini bilip insanlara anlatmak." diye konuştu.

Esenyurt Belediyesine meclis üyelerinin, vatandaşların, gazetecilerin ve milletvekillerinin alınmadığını dile getiren Başarır, "Ben sormak isterim Meclis Başkanına, Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın seçtiği milletvekilleri nasıl olur da bir belediyeye alınmaz? Bunun gerekçesini bize söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Neden milletvekilleri ile polisimizi karşı karşıya getiriyorsun?" diye soran Başarır, "Ali Yerlikaya bütçe görüşmelerinde buraya gelecek, eğer bir parça saygı görmek istiyorsa bu rezalete son versin." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "AKP Grubuna söylüyorum, Meclis Başkanına söylüyorum: Bu rezalete son verin; milletvekillerinin bir devlet kurumuna alınmaması utanç verici bir olaydır, tarihte hiç yaşanmamıştır." ifadesini kullandı.

Narin Güran davasına da değinen Başarır, "Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi sivil toplum örgütlerini, baroları, birçok avukatı salona almadı. O dava, o küçük çocuğun davası, herkesin içini yakan o dava maalesef ki küçücük bir adliye salonuna sığdırıldı. Neden? Orada herkes adalet arıyor, herkes suçluları arıyor. Baro başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, birçok avukatın duruşma salonuna alınmamasının bir izahı olabilir mi?" diye sordu.

"Anayasa'yı uyguluyoruz, ilgili mevzuatı uyguluyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Anayasa'yı uyguluyoruz, ilgili mevzuatı uyguluyoruz." dedi.

Suç işlemiş olduğu halde hakkında kesinleşmiş hüküm olmadığı için siyasi partilerin aday gösterebildiği kişilerin, bu hükmün kesinleşmesi ve yeni bir soruşturma açılması halinde görevden alınabildiğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Buna rağmen, bile bile lades yapılarak bu kişiler aday gösteriliyorsa, ilgili mevzuatın uygulanmasından daha tabi ne olabilir?" diye sordu?

Akbaşoğlu, "Belediye başkanıyla ilgili kesinleşmiş hüküm varsa belediye meclis üyeleri arasından seçilir ve zamanını tamamlar ama kişi açığa alınmışsa belediye meclis üyeleri arasından yapılmaz. Niye? Çünkü geri gelir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'li Çömez'in Afganistanlı bir doktorla ilgili eleştirisine de işaret eden Akbaşoğlu, "Afgan vatandaşı dediğiniz kimseyle ilgili bilgi aldım. GATA'da, Afganistan ile Türkiye arasında ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklılık ilkesi çerçevesinde oluşan ve Afgan ordusunda görev yapmak üzere yetiştirilen biri, daha sonra Afganistan'daki değişiklikler nedeniyle 10 yıla yakındır burada kalmış. İkili anlaşmalar çerçevesinde doktor sıfatına haiz olmuş, daha önce de burada ikametini almış, Türk vatandaşlığına geçmiş ve özel bir hastanede şu anda doktor olarak çalışan bir insan, Türk vatandaşı." bilgisini verdi.

Akbaşoğlu, "Sanki ortada böyle hukuksuz bir durum varmış gibi bir meseleyi çarpıtmak ve o noktaya bağlamak noktasında benim itirazım." dedi.