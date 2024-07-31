Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı - Son Dakika
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Politika

Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı

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DEM Parti'ye bağlı belediyeler, trafikte Kürtçe uyarı yazıları kullanma kararı aldı. Ancak, Van'da Kürtçe yazıların üzeri ''Türkiye Türk'tür Türk kalacak'' ifadesi ile kapatılırken Diyarbakır'da ise Valilik kararıyla silinen Kürtçe trafik uyarıları, belediye tarafından yeniden yazıldı

31.07.2024 09:47
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok caddesinde sürücülere yönelik uyarı amaçlı "önce yaya" ve "yavaş" Kürtçe uyarı yazılarının Valilik kararıyla silinmesinin ardından yazılar belediye tarafından yeniden yollara işlendi.

VALİLİK SİLDİRDİ, BELEDİYE YENİDEN YAZDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin birçok caddesinde yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu alanda yazdığı Kürtçe uyarıların, Diyarbakır Valiliği'nce silinmesi istendi. Yazıların silinmemesi üzerine valilik tarafından görevlendirilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatıldı.

Yazıların silinmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, boyanan Kürtçe uyarıları yeniden yazdı.

Belediye ve Valilik arasında 'Kürtçe' krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar

İLK OLAY VAN'DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Van'da Kürtçe yazıların üzeri "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" ifadesi ile kapatılmıştı. Bunun ardından Van Büyükşehir Belediyesi, karşı harekete geçerek Kürtçe trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Trafik uyarı yazılarını kent geneline yaygınlaştırmak için çalışmalar yoğunlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Belediye ve Valilik arasında 'Kürtçe' krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar
Belediye ve Valilik arasında 'Kürtçe' krizi! Silinen uyarıları tekrar yazdılar
Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ali İzzet Aşrak: devlet içinde devlet olmaz 54 4 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl: Doğuya gitmeyen anlayamaz 11 23 Yanıtla
  • deyvani10 : bişeyleri unutturmak için gündemin değişmesi lazım 11 2 Yanıtla

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