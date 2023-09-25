Beyaz Saray Sözcüsü, Menendez'in Rüşvet İddialarını Ciddi Bir Mesele Olarak Değerlendiriyor - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü, Menendez'in Rüşvet İddialarını Ciddi Bir Mesele Olarak Değerlendiriyor

Beyaz Saray Sözcüsü, Menendez\'in Rüşvet İddialarını Ciddi Bir Mesele Olarak Değerlendiriyor
Son Güncelleme: 25.09.2023 22:13

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Demokrat Senatör Bob Menendez'in rüşvet almakla suçlanmasını ciddi bir mesele olarak ele aldıklarını açıkladı. Menendez'e yöneltilen suçlamalar arasında evinde bulunan altın ve nakit para ile senatörlük makamını kullanarak yolsuzluk yapma iddiaları yer alıyor. Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "rüşvet almakla" suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki iddiaları "ciddi bir mesele" olarak ele aldıklarını bildirdi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Jean-Pierre, Demokrat Parti'nin lideri olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın, rüşvet almakla suçlanan Demokrat New Jersey Senatörü Menendez hakkındaki tutumuna ilişkin bir soruya, bunu "ciddi bir mesele" olarak gördükleri yanıtını verdi.

Jean-Pierre, Menendez'in Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından ayrılmasının doğru bir karar olduğunu, bu hususta başka bir konuda verilecek kararın Menendez'in kendisi ve Senato liderliğine ait olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Senatörlük makamını kullanarak yolsuzluk" suçlaması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu.

Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beyaz Saray Sözcüsü, Menendez'in Rüşvet İddialarını Ciddi Bir Mesele Olarak Değerlendiriyor - Son Dakika
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