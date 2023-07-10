Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın çıkışına yanıt: Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın çıkışına yanıt: Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz

10.07.2023 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım" restine ABD yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu her zaman destekliyor ve desteklemeye devam edecek" şeklinde konuştu.

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi için Vilnius kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adım atar atmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, " Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

BEYAZ SARAY: DESTEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB çağrısına ABD de yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu her zaman destekliyor ve desteklemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Öte yanan açıklamadabu görüşmelerin Türkiye ile AB'nin 27 üyesi arasında bir mesele olduğu da belirtildi.

ERDOĞAN, DÜNKÜ TELEFON GÖRÜŞMESİNDE DE DİLE GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME 17.30'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başlayacak. Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la Türkiye saati ile 17.30'da üçlü görüşme yapacak.

ERDOĞAN, BİDEN'LA DA GÖRÜŞECEK

NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde ele alınacak ana gündem maddeleri arasında İsveç'in olası üyeliği de yer alacak.

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Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyaz Saray'dan Erdoğan'ın çıkışına yanıt: Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz - Son Dakika


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