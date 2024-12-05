Bilecik Mülakatı'nın 104. Yılı Anıldı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Aralık 1920'deki Bilecik Mülakatı'na ilişkin, "Bilecik mutabakatı psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin 'Tamam bu iş oluyor. Bak, İstanbul Hükümeti bile geldi, Mustafa Kemal'e katıldı' dediği ve bundan sonra Milli Mücadele'nin tek elden, tek sesle tek yürek olarak yürütülmeye başlandığı sürecin başlangıç anıdır." ifadesini kullandı.

Tarihi Bilecik Garı'nda, Bilecik Mülakatı'nın ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 104'üncü yıl dönümü etkinliğinde Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen Özel, gazetecilere, 5 Aralık'ın Bilecik için önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90'ıncı yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından CHP'li kadın belediye başkanlarıyla, kadın kolları il başkanlarıyla Bilecik'te bir araya geldiklerini belirten Özel, "Bugün burada sizlerin bu onuruna, gururuna tanıklık etmek ve buna ortak olmak bizim için de büyük bir onur. Sayın İl Başkanımızla, örgütümüzle Bilecik ziyaretimizi buradan başlatmayı uygun gördük." dedi.

Özel, Bilecik Mülakatı'nın Milli Mücadele'de Sevr Antlaşması'nın Atatürk'e ve millete kabul ettirilmeye çalışıldığı dönemde gerçekleştiğini anlattı.

Anadolu'da Milli Mücadele'yi yürütenlerin işgalcilere karşı mevziler kazandığını, bu dayatmayı reddettiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Tarihi Bilecik Tren Garı'nda o tarihte buluşma gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Paşa, aslında o gün için bakıldığında sanki bir mülakat içindeydi. Küçük bir görüşme yaptı gibi görünüyor ama bütün dünyaya dev bir mesaj verdi. O yüzden Bilecik'in önemi bambaşkadır. O günlerin o küçücük kentinin Milli Mücadele'deki önemi bambaşkadır. Buradan bütün dünyaya 'Sevr diye bir şey yok ve biz Milli Mücadele'ye devam ediyoruz, Sevr'i yırtıp attık ve bu ülkeyi özgürleştirene kadar mücadele edeceğiz' ve sonra aslında daha zaman var ona ama Lozan'ı onlara kabul ettireceğini buradan ilan ediyor. Bunu yaparken de işbirlikçileri önce fikriyle durduruyor, daha sonra fiziken. Hatta bazıları şöyle diyordu; 'Kabul etmezse Mustafa Kemal'i alın İstanbul'a götürün derdest edin.' Bu niyetle burada olanları alıp kendi treniyle Ankara'ya götürüyor ve onları ikna ediyor. Hatta sembolik maaşlara bağlıyor ve onlara Milli Mücadele'yi Ankara'dan desteklediklerine ilişkin açıklamasını kendi kurduğu Anadolu Ajansıyla bütün Anadolu'ya ve bütün dünyaya duyuruyor. Bilecik mutabakatı psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin 'Tamam bu iş oluyor. Bak, İstanbul Hükümeti bile geldi, Mustafa Kemal'e katıldı' dediği ve bundan sonra Milli Mücadele'nin tek elden, tek sesle tek yürek olarak yürütülmeye başlandığı sürecin başlangıç anıdır. Onun ilan noktasındayız. Buradan hem ülkemizin kurucusu hem partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, rahmetle anıyoruz. Bütün arkadaşlarını, cumhuriyetin tüm kurucu kadrolarını, tüm kurtarıcılarımızı ve kurucularımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. İyi ki Bilecik'teyiz. İyi ki Bilecik, Mustafa Kemal'in kenti. İyi ki Bilecik bir cumhuriyet kenti olarak var olmaya ve yönetilmeye devam ediyor."

Etkinliğe, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile diğer ilgililer katıldı.

Bilecik Belediyesi ve CHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Özgür Özel, basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.