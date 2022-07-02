Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı - Son Dakika
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Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı

02.07.2022 19:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının iptal olmasının ardından Bursa programında açılış konuşmalarını yapacak olan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı. Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir'e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa'ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.

Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir'e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı

BAŞKA BİR HELİKOPTERLE BURSA'YA GİTTİ

Bu arada Binali Yıldırım'ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa'ya gitti.

Binali Yıldırım'ı Bursa'ya götüren helikopter Bilecik'te acil iniş yaptı! Pilot hastaneye kaldırıldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı - Son Dakika
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