Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa'ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Eskişehir'e sevk edilen pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAŞKA BİR HELİKOPTERLE BURSA'YA GİTTİ

Bu arada Binali Yıldırım'ı AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri karşıladı. Jandarma komutanlığında bir süre dinlenen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa'ya gitti.