Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita

Haberin Videosunu İzleyin
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita
09.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bir büyükşehir daha AK Parti\'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita
Haber Videosu

Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'ye geçmesiyle 31 Mart 2024'te yapılan Yerel Seçimler'den bu yana 64 belediye AK Parti'ye geçmiş oldu. İşte oluşan son harita...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhalefet partilerinin kazandığı 64 belediye seçim sonrası AK Parti'ye geçti.

Seçimlerin ardından İçişleri Bakanlığı, terör ve yolsuzluk soruşturmalarını nedeniyle 11 büyükşehir ve il belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Hakkari, Mardin, Batman, Tunceli, Van ve Siirt ile Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediye başkanları tutuklandı, yerlerine valiler kayyım olarak görevlendirildi.

Süreç ilerleyen dönemde batı illerine de yayıldı. İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt’ta belediye başkanı terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Ardından Şişli’de de benzer gelişmeler yaşandı ve her iki ilçede kayyım uygulamasına gidildi.

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita

BÜYÜKŞEHİRLERDE DİKKAT ÇEKEN GÖREVDEN ALMALAR

2025 yılı Mart ayına gelindiğinde ise CHP'li büyükşehir belediyelerinde yeni bir dalga yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı. Bu belediyelerde yönetim, meclis üyeleri arasından seçilen başkan vekillerine devredildi.

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita

BELEDİYELERDE PARTİ DEĞİŞİMİ DALGASI

Seçimlerin ardından sadece görevden almalar değil, parti değişimleri de dikkat çekti. Farklı partilerden seçilen çok sayıda ilçe ve belde belediye başkanı, görev sürecinde AK Parti’ye katıldı. Doğruluk Payı'nın derlediği verilere göre, süreç içinde en az 64 belediye başkanı parti değiştirerek AK Parti saflarına geçti.

SON OLARAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan başkanvekili seçiminde tek aday olan AK Partili Şahin Biba, üçüncü turda seçildi. Bu sonuçla birlikte CHP'nin 47 yıl sonra seçim kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi yeniden AK Parti'ye geçti.

SEÇİMDEN BU YANA AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Son dönemde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın'ın Söke, Yenipazar, Sultanhisar ilçelerinin başkanları da yer alıyor.

Ayrıca Yalova'nın Altınova belediye başkanı ile ve İstanbul'un Beykoz belediye başkan vekili de AK Parti'ye katıldı.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapılmıştı.

Belediye Meclisi'nde çoğunluğunun iktidar partisinde olması sonucu AK Partili Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçilmişti.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer Muzaffer Düzgünoglu Ruffertshöfer:
    yani gasp etti demek istediniz herhalde 29 16 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    O sandıklar yine halkın önüne gelir, son söz vatandaşındır 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor
Sinemada ’’sınırsız mısır’’ duyurusu yapıldı Sonrası çok enteresan Sinemada ''sınırsız mısır'' duyurusu yapıldı! Sonrası çok enteresan
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 254 Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 254
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın kardeşi Melisa Nur Çakır: Sana olan son görevimi yerine getirdim Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın kardeşi Melisa Nur Çakır: Sana olan son görevimi yerine getirdim
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
13:12
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:57:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.