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Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

AK Parti ve CHP'nin ardından Saadet Partisi de İstanbul adayını belirledi. Kulislere düşen bilgilere göre, İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda parti sözcüsü Birol Aydın SP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Saadet Partisi, Aydın'ın adaylığını pazar günü duyuracak.

25.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 21:13
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Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Birol Aydın'da karar kıldı.

SAADET PARTİSİ İSTANBUL ADAYINI BELİRLEDİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti'nin Murat Kurum'u, CHP'nin de Ekrem İmamoğlu'nu duyurmasının ardından Saadet Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi.

BİROL AYDIN, KURUM VE İMAMOĞLU'NA RAKİP OLDU

Kulislere düşen bilgilere göre, parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın

PAZAR GÜNÜ RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Saadet Partisi'nin, İstanbul adayını 28 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak aday tanıtım toplantısında duyuracağı belirtildi.

BİROL AYDIN KİMDİR?

1969'da Gümüşhane Şiran'da doğan Birol Aydın, lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin çeşitli kademelerinde görev aldı.

2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı. 2007'den itibaren (ESAM) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.

2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, bugün Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.

Birol Aydın, Saadet Partisi\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
YORUMLAR (2)
  • YENİ KANALINIZ: Hay maşallah oyum Saadet partisi milli görüşe.... Yanıtla 26 19
  • Abdülkadir Doğruyol: SAADET ZİHNİYETİ HİÇ OLMAZSA AK PARTİDEN BİR OY ÇALSAK BİZİM İÇİN ZAFERDİR ZAVALLĞINDADIRLAR . .BU ZİHNİYET ŞUNU ANLAYAMAZ ERBAKAN HOCANIN CHP İLE HÜKÜMET OLMANIN MEMLEKETİMİZİN LEHİNE KULLANMANIN YOLUNU SAVUNMASIDIR .AMA BUNLAR KÖRÜ KÖRÜNE ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINA SOYUNMUŞLARDIR .KAFALARI HİÇ ÇALIŞMIYORKİ TAYYİB BEYİ KEŞFEDEN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI YAPAN SAYIN ERBAKAN HOCAMIZDIR . Yanıtla 0 1

Birol Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika


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