Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan\'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadeleriyle duyurdu.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:
Habertürk'ün haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu. Savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan'ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı iddia edildi.
Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar marketlerin 6 sorumlusunu Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorlayarak mağdur ettikleri ileri sürülüyor.
Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, açıklama yaptı. Atalay, açıklamasında, şunları kaydetti:
"Gözaltı gerekçesi olarak hepimizin bildiği üç harfli isimlerden oluşan bir grup tacir, işletici marketlerin ikna suretiyle irtikap iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınmanın konusu, bundan bir, bir buçuk yıl evvel belediyemiz tarafından oluşturulan 528 öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgili. Bu vakfa usulsüz nakit girişi sağladığı iddia ediliyor. Oysa bu vakıf adliyede Asliye Hukuk Mahkemesi'nin denetiminden geçtikten sonra kuruluyor, sürekli denetime tabi, yeminli müşaviri var ve bütün işlemleri faturalı. Yaptığı işlemlerin hepsi umuma açık ve şeffaf hatta panolarda dahi ilan edilen bir vakıf. Bu iddianın asılsız bir iddia olduğunu Türkiye'de bütün CHP'li belediyelere isnat edilen itibarsızlaştırmaktan ibaret olduğunu sanıyoruz. Sayın Belediye Başkanı'nın bırakılacağını ümit ediyorum. Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, yargı mercilerinin önüne çıkartılmasını dahi gerektirecek hiçbir durumun olmadığını tespit etmiş vaziyetteyiz. Olay tamamen belediyenin toplumsal amaçla, hayır amacıyla, öğrencilere yardım amacıyla kurduğu vakfa yapılan yardımların zorla yapıldığı yönünde asılsız bir iddiadır."
