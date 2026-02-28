Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı


Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan\'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
28.02.2026 11:19  Güncelleme: 11:16
Haber Videosu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında bazı marketlerin sorumlularını Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorladıkları iddia ediliyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

TANJU ÖZCAN DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadeleriyle duyurdu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

  • Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
  • Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can
  • Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan
  • Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız
  • Eski Bolu Bel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel
  • Mehmet Ağan
  • Buse Özkan
  • Hakan Yılmaz
  • Tahsin Arslan
  • Sinan Pekcan
  • Yasin Bargaç
  • Cahit Görüş
  • Hüseyin Ekrem Serin

GÖZALTININ NEDENİ BELLİ OLDU

Habertürk'ün haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu. Savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan'ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı iddia edildi.

Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar marketlerin 6 sorumlusunu Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorlayarak mağdur ettikleri ileri sürülüyor.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Özcan'ın avukatı Ferit Atalay, açıklama yaptı. Atalay, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Gözaltı gerekçesi olarak hepimizin bildiği üç harfli isimlerden oluşan bir grup tacir, işletici marketlerin ikna suretiyle irtikap iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınmanın konusu, bundan bir, bir buçuk yıl evvel belediyemiz tarafından oluşturulan 528 öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgili. Bu vakfa usulsüz nakit girişi sağladığı iddia ediliyor. Oysa bu vakıf adliyede Asliye Hukuk Mahkemesi'nin denetiminden geçtikten sonra kuruluyor, sürekli denetime tabi, yeminli müşaviri var ve bütün işlemleri faturalı. Yaptığı işlemlerin hepsi umuma açık ve şeffaf hatta panolarda dahi ilan edilen bir vakıf. Bu iddianın asılsız bir iddia olduğunu Türkiye'de bütün CHP'li belediyelere isnat edilen itibarsızlaştırmaktan ibaret olduğunu sanıyoruz. Sayın Belediye Başkanı'nın bırakılacağını ümit ediyorum. Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, yargı mercilerinin önüne çıkartılmasını dahi gerektirecek hiçbir durumun olmadığını tespit etmiş vaziyetteyiz. Olay tamamen belediyenin toplumsal amaçla, hayır amacıyla, öğrencilere yardım amacıyla kurduğu vakfa yapılan yardımların zorla yapıldığı yönünde asılsız bir iddiadır."

