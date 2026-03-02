Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
02.03.2026 22:52  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi mahkemeye sevk edildi. Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İrtikap soruşturmasında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı.

BOLU BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer alıyordu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi, sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI

Bolu Adliyesi'ndeki savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Belediyesi, Süleyman Can, Tanju Özcan, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Sezgin dogrucu Sezgin dogrucu:
    siyasi bir karar. halk bunların hesabını sorar sandıkta 84 43 Yanıtla
    EK6985EK EK6985EK:
    Cuhapenin defteri dürüldü bi kerem. 0 0
  • Burak üstün Burak üstün:
    suçu neymiş? akp li olmamak mı 76 41 Yanıtla
    nd45j8q45n nd45j8q45n:
    yok bilader marketlerden bagış adı altında para toplamak 8 11
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    eline sağlık Reis 45 65 Yanıtla
    ekenel ekenel:
    sandık gelecek hepiniz elbet gerçeği göreceksiniz 0 0
  • beşir turan beşir turan:
    çok güzel haber 40 64 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    tutuklasınlar bakalım, nereye kadar ne yapacaklar, Allah büyüktür 46 26 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim
ABD’yi korkutan senaryo 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor ABD'yi korkutan senaryo! 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor

22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:17:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.