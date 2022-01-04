Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Siyaseten yenemedikleri, baş edemedikleri siyasi rakiplerini yalan ve iftiralarla, kumpaslarla, kayyum tehditleriyle engelleme gayreti içerisindeler. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde bir kumpas başlattılar." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2022 yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerine işaret ederek bu yılın, demokrasi, barış, özgürlük ve adalete vesile olmasını diledi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet krizi sisteminin yaşattığı kara bir yılı geride bıraktık." diyen Buldan, 2021'in iktidarın politikaları nedeniyle siyasal, toplumsal, ekonomik ve sosyal yıkımların peş peşe yaşandığı bir yıl olduğunu savundu.

Tutuklu ve hükümlü ailelerinin de seslerini duyurmak için bugün grup toplantısına katıldığını belirten Buldan, cezaevlerinin, yakıcı bir gündem olmaya devam ettiğini, özellikle ağır hasta tutuklular, ağır hastalıkları ve cezaevinde kalamaz raporlarına rağmen işkenceli ölüm sürecine terk edildiğini iddia etti.

Buldan, 2021 yılında yaşanan bazı gelişmeleri anımsatarak "Partimizi yargı kumpaslarıyla, gözaltı ve tutuklamalarla, katliamlarla durdurabileceğini sanan korkak zihniyet, büyüyen ve yükselen, siyasetin kilit gücü haline gelen, umudu dimdik ayakta tutmayı başaran HDP'yi gördü, görmeye de devam edecektir. İktidar, 2021 yılını kazanamadı; 2021 yılında iktidar kaybetti, kaybetmeye de devam edecek." görüşünü savundu.

HDP'nin Bahçelievler İlçe Binası'nda gerçekleştirilen saldırıya değinen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün bu saldırganı serbest bıraktılar ama bizim için şaşırtıcı olmadı tabii ki... Ağzını açan vekilimiz hakkında fezleke yollayarak dokunulmazlığının kaldırılması için uğraşan AKP yargısı, katillere, tetikçilere ise dokunulmazlık ve cezasızlık zırhı kazandırmaktadır. Siyaseten yenemedikleri, baş edemedikleri siyasi rakiplerini yalan ve iftiralarla, kumpaslarla, kayyum tehditleriyle engelleme gayreti içerisindeler. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde bir kumpas başlattılar. 31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar ve bu intikamın alınması için büyük bir çaba sarf ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, demokrasiyi ve demokrasi güçlerini tehdit ediyorlar. Yandaşları İstanbul'dan geçiniyorlardı bunu biliyoruz. Bu belediyeyi kaybedince rant muslukları kapandığı için bu kadar saldırgan oldular ve yaralarının çok büyük olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz.

12 yıldır faaliyette olan İstanbul'da 9 mescidi bulunan DİAYDER üyesi üç din görevlisinin, yasal prosedürden geçerek belediyede işe girmesi suçmuş gibi toplumun önüne koydular. Neredeyse bütün kumpas davalarında boy gösteren bir hakimin önüne, içinde sadece ramazan kolisi, namaz kılma fotoğrafları ve Kürtçe kelimelerin suç sayıldığı bir iddianameyi düzenlenip göndermişler."

"Bir yıl içerisinde iğneden ipliğe her şeye yüzde 100 zam yapıldı"

"Bu suçlular koalisyonunun en büyük suçlarından birinin de ekonomik suçlar olduğunu, halkın ekonomisine de kumpas kurulduğunu" savunan Buldan, şunları kaydetti:

"20 Aralık akşamı yurttaşa büyük bir tuzak kurdular. Büyük dolar vurgunu yaptılar. Merkez Bankası bir gecede tam 8 milyar dolar sattı. Bir de utanmadan, sıkılmadan, 'halkın dövizlerini bozdurduğunu' söylediler. Bir kez daha yalan söylediler. Doları yüksekten satan ve düşük fiyattan toplayan yine kendi vurguncuları oldu. Bunların dertleri doları, enflasyonu düşürmek değil; tek dertleri iktidarlarının düşmesini engellemektir. Bunun için de kamu kaynaklarını hukuksuzca kullanarak suç işlemekten geri durmuyorlar. Bir gece ansızın geliriz diye savaş naraları atan iktidar, 31 Aralık gecesi ansızın yaptığı büyük zamlarla halkın geçimine, cebine ve sofrasına en büyük darbeyi vurmuştur. Bir yıl içerisinde iğneden ipliğe her şeye yüzde 100 zam yapıldı. AKP'nin ampulü sebeptir, elektrik zammı da sonuçtur. Bu iktidar, halkın ekonomisine çöken, sadece vergi ve zam üreten bir canavara dönüşmüştür."

Buldan, dün, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olarak açıklandığını ancak 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin lira olduğunu ifade ederek, "Yoksulluk sınırı ise 13 bin lira. Açlık sınırının altında bir emekli maaşıyla emekliler nasıl yaşayacak? Emekliye, dar gelirliye ölümü dayatıyorlar." dedi.

Ekonominin büyümediğini ve Türkiye'nin tüketildiğini ileri süren Buldan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoklu maaşlarla, sermayeye verilen teşviklerle, devasa borçlarla, faiz ödemeleriyle, rekor kıracak enflasyonla, işsizlikle, yoksullukla, açlıkla Türkiye, AKP-MHP eliyle yok edilmektedir. Türkiye halklarının bunu çok iyi bilmesi ve görmesi gerekiyor. AKP-MHP'nin iktidarda kaldığı her bir gün, bu ülkeye zarar ve ziyandır. Halkın da siyasetin de en büyük felaketi bu iktidardır. Tek adamın iktidarda kalabilmesi için halka ağır bir maliyet ödeten bu iktidar bilmelidir ki halk artık isyan etmektedir ve tek adam için bedel ödemeyecektir. El birliğiyle bu siyasal felaketten kurtulmanın zamanı gelmiştir. Bıçak artık kemiğe dayanmıştır. Zamları durdurmanın tek yolu vardır, o da bu iktidarı ülkenin başından defetmektir."

-"HDP'ye hiç kimsenin laf söyleme hakkı da haddi de yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Buldan, "Bugün yine küçük ortak yaptığı konuşmada HDP'yi hedef aldı. 'HDP'nin Türkiye'nin yüz karası' olduğunu ifade eden sözler kullandı. Buradan küçük ortağa sesleniyoruz; demokrasinin yüz akı olan HDP'ye hiç kimsenin laf söyleme hakkı da haddi de yoktur." diye konuştu.

Buldan, "O çok korktukları, kaçtıkları sandık yakında mutlaka kurulacaktır. Bu seçimler, kendilerine iktidar garantili bir seçim asla olmayacaktır. Buradan söylüyoruz: Bu seçimler AKP ve ortağı için kaybetme garantili bir seçim olacaktır. Yüksek elektrik ve doğal gaz faturasının AKP'ye faturası çok büyük olacaktır." ifadesini kullandı.