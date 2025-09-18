Bursa Heyeti Karatay'da Yatırımları İnceledi - Son Dakika
Bursa Heyeti Karatay'da Yatırımları İnceledi

18.09.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyet, Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından yapılan yatırımları ve projeleri inceledi. Başkan Kılca, sunumunda turizm, çevre, spor, sağlık ve eğitim alanlarında yürütülen çalışmaları paylaştı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bursa İlçe Belediye Başkanları Karatay'ı ziyaret etti. Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede hayata geçirilen yatırımları ve projeleri Bursa heyetiyle paylaştı.

Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda heyet, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, konuk heyete "Tecrübe Paylaşımı" sunumu yaparak Karatay'da hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri anlattı. Kılca sunumda; turizm, çevre, spor, sağlık, sosyal alanlar, eğitim, yeşil alanlar ve kentsel dönüşüm projelerine kadar birçok başlıkta yapılan çalışmaları aktardı. Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, "Selçuklu başkenti Konya'mızdan Osmanlı başkenti Bursa'mıza gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Karatay'da hayata geçirdiğimiz projeleri ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlçemizi daha yaşanabilir kılmak için turizmden kentsel dönüşüme, çevreden spora kadar birçok alanda örnek projeler yürüttük. Bugün sizlerle bu birikimleri paylaşma fırsatı bulduk. Ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sunumunda; Savatra Antik Kenti, Obruk Kervansaray Müze Otel ve Karatay Termal Tatil Köyü projeleriyle ilçenin turizm potansiyelini artırdıklarını ifade eden Kılca, çevre yatırımlarında "Atığın Sıfır Noktaları" ve Güneş Enerji Santralleri projeleriyle sürdürülebilir çevre politikaları yürüttüklerini belirtti. Spor alanında Karatay'a 91 tesis kazandırdıklarını, yapımı süren Karatay Spor Merkezi ile gençlere modern imkanlar sunacaklarını kaydeden Kılca, sağlıkta da 47 tesisle altyapıyı güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca glütensiz ekmek büfeleri, ata tohumu projeleri ve sağlıklı yaşam merkezleriyle örnek çalışmalara imza attıklarını dile getirdi. Kılca, sosyal tesisler, hobi ve piknik bahçeleri, lavanta ve gül bahçeleriyle yaşam kalitesini yükselttiklerini; eğitimde okul yatırımları, bilgi evleri ve öğrencilere yönelik desteklerle gençlere yatırım yaptıklarını vurguladı. Başkan Kılca, destek merkezleri ve engelsiz yaşam tesisleriyle her kesime yönelik hizmet verdiklerini kaydetti. Ayrıca Başkan Kılca Karatay Belediyesi'nin 7 milyar TL'lik borçsuz bir bütçeye sahip olduğunu söyledi.

Program kapsamında Bursa heyeti, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Toplantıya; AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşat Hasanoğlu, Büyükşehir Meclis Üyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyesi Ecehan Mertoğlu Tan, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile AK Parti Konya İl Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

