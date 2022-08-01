BBP Genel Başkanı Destici'den tahıl sevkiyatı anlaşması değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici'den tahıl sevkiyatı anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

01.08.2022 19:12
BBP Genel Başkanı Destici'den tahıl sevkiyatı anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ilk geminin yola çıkmasına ilişkin, "Bu sevkiyatın problemsiz şekilde başlamış olması da sevindirici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ilk geminin yola çıkmasına ilişkin, "Bu sevkiyatın problemsiz şekilde başlamış olması da sevindirici. İnşallah yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi, imza altına alındığı gibi tarafların hepsi bu anlaşmaya uyar ve sevkiyat düzenli bir şekilde yapılır." dedi.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Destici, Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıkmasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyada enerji krizi yaşandığını ve enerji fiyatlarında yükselme meydana geldiğini söyledi.

Mevsimle birlikte tahıl krizi de yaşanmaya başladığını belirten Destici, "Buğday başta olmak üzere tahıl fiyatlarında, ayçiçeği fiyatlarında da bir yükseliş meydana geldi. Bu konu sadece Rusya ve Ukrayna'yı değil, sadece bizim gibi bölge ülkeleri değil, zaman içerisinde bütün dünyayı etkiledi." diye konuştu.

"Dünyanın yaşadığı krize bir nebzede olsa çözüm olur"

Bu konuda çözüm arandığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bu konuda Türkiye öncülük etti, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde İstanbul'da, Ukrayna, Rusya ve Türkiye ile bunlara gözlemci olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katıldığı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Türkiye'nin himayelerinde gerçekleşti. Çünkü hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın şu anda güvendiği ve özellikle iki ülke arasında ilişkileri sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğu gözüküyor. Bu, dünya kamuoyu tarafından da büyük dikkatle takip ediliyor ve bu konuda da Türkiye takdir alıyor. Bunu Avrupa olsun, Balkanlar gezimizde de bunu ziyadesiyle hissettim. Bu sevkiyatın problemsiz şekilde başlamış olması da sevindirici. İnşallah yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi, imza altına alındığı gibi tarafların hepsi bu anlaşmaya uyar ve sevkiyat bundan sonra düzenli bir şekilde yapılır. Dünyanın şu anda yaşamakta olduğu krize bir nebze de olsa çözüm olur, diye düşüyorum."

"Biz sağlık çalışanlarımız ile ilgili her düzenlemeyi destekledik"

Destici, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasını da değerlendirerek, bu çağrının doğru olmadığını söylediğini anımsattı.

Sağlık çalışanlarının konusunun görüşülmesinin istismar edilmesinden dolayı bu çağrıyı doğru bulmadığını vurgulayan Destici, "İkincisi CHP'nin bu konuyu, öncesinde, bırakın bizim gibi Cumhur İttifakı mensuplarıyla kendi Millet İttifakı mensuplarıyla da dahi görüşmeden böyle bir çağrıyı yapmasını en hafifi ile bir diğer siyasi partilere karşı Meclis'te ister grubu olsun ister grubu olmasın bir nezaketsizlik olarak gördük." diye konuştu.

Çağrıyı doğru bulmadığı için Meclis'teki bu toplantıya katılmayacağını hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Zaten şu anda da aldığımız bilgi, çoğunluğun sağlanamadığı ve Meclis'in aç-kapa yönünde olduğu. Bizim siyasi partilerimize çağrımız, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bundan sonra eğer böyle olağanüstü toplantı çağrısı yapacaklarsa o zaman önce siyasi partilerle görüşmelerini, bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun hareket etmelerini, bunun, sonuç almaları için de daha doğru olacağını düşünüyorum. Siyasi rant elde etmek için bir takım kurnazlıklarla Cumhur İttifakını ya da diğer partileri açığa düşürme çalışmalarını Meclis'te, milletimiz de prim vermeyecektir. Bugün de bu primi Cumhuriyet Halk Partisine vermemiştir. Biz sağlık çalışanlarımız ile ilgili her düzenlemeyi destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz ama CHP gibi siyasi kurnazlık yapıp bize ve milletimize tuzak kuranlara karşı da dikkatli olmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Ukrayna: Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor Ukrayna: Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor Rusya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasının 'olumlu' olduğunu açıkladı Rusya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasının 'olumlu' olduğunu açıkladı
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den tahıl sevkiyatı anlaşması değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici'den tahıl sevkiyatı anlaşması değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement