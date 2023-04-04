Kararı Destici duyurdu! Büyük Birlik Partisi seçimlere BBP yerine "Büyük Birlik" kısa adıyla giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kararı Destici duyurdu! Büyük Birlik Partisi seçimlere BBP yerine "Büyük Birlik" kısa adıyla giriyor

04.04.2023 10:12
Kararı Destici duyurdu! Büyük Birlik Partisi seçimlere BBP yerine "Büyük Birlik" kısa adıyla giriyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kısa adının BBP yerine "Büyük Birlik" olarak değiştirildiğini ifade ederek seçimlere de bu isimle gireceklerini açıkladı. Destici "BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk; fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BBP OLARAK BU SEÇİMLERDE LOGOMUZ AYNI"

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine de değinen Destici, seçimlere BBP kısa adı yerine "Büyük Birlik" adıyla gireceklerini söyledi. Destici "BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk; fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz" diye konuştu.

"BBP OLARAK KENDİ LİSTELERİMİZ HAZIR"

"Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz" diyen Destici "Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

"HÜDA PAR EŞİTTİR HDP DEĞİL"

HÜDA PAR ile ilgili soruya cevap veren Destici, ''Birileri HÜDA PAR ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyor. Bir kere eşleştirilemez. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. Bütün söylem, eylemleri, kararları böyle. En son Kılıçdaroğlu 'Kürt sorununu TBMM'de çözmek istiyoruz' dedi. Demek ki böyle söz verdi. CHP bir iki cümle Kürt sorunu diye bir şey paylaşsın. Ben HÜDA PAR'ın parti tüzüğüne karşıyım, söylemlerini doğru bulmuyorum. Daha sonra Zekeriya Bey'in açıklamaları üniter yapı, bayrak, istiklal marşı, milletin birliği noktasında hiçbir farklı düşünce olmadığını, tamamını desteklediklerini, bunların yanında durduklarını söyledi. Bunu söyleyene siz daha ne söyleyebilirsiniz. Ben HÜDA PAR'ın parti programındaki vaadlere katılmıyorum onların tam karşısındayım. Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HÜDA PAR eşittir HDP değildir" dedi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN İSTİFASI

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili de Destici, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Üzüntüleri, kızgınlıkları olan herkese hak veriyorum. Devletin varlığı bekası, ülkenin bütünlüğü, üniter yapının muhafazası meselesiyle seçime gidiyoruz. Bütün ülküdaşlarım, Türk milliyetçisi arkadaşlarım, vatansever milliyetperver olarak kendisini ifade edenler bu kırgınlıklarını seçim sonucuna kada baskılayacaklar, bunu inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına bir şey söylemiyorum. PKK'nın siyasi partisiyle işbirliği yapıyor. TİKKO'nun, DHKPC'nin siyasi uzantısıyla işbirliği yapıyor. Allah aşkına bir yere gitseniz, seccadeyi tanımaz mısınız? Demek ki bizim kültürümüze uzak olduğu ortaya çıkıyor. Bir fotoğraf verilmiş yetmemiz, ikinci fotoğraf verilmiş. Anadolu insan ne ister? Kendinden adam ister. Bu ülke sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığını gördü, merhum Özal'ın da Cumhurbaşkanlığını gördüm."

YORUMLAR
500

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Seçim 2023, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kararı Destici duyurdu! Büyük Birlik Partisi seçimlere BBP yerine 'Büyük Birlik' kısa adıyla giriyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Yeniden Refah Partisi'nden 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddiasına yanıt
10:33 Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor
10:27 Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Beşiktaş'a dönüyor ama bu kez futbolcu olarak değil
10:17 Hollanda'da yolcu treni, raylarda kalan inşaat malzemeleri nedeniyle raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı
10:17 Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
09:55 Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan paraya inanamayacaksınız
10:06 Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi
10:00 Başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler
09:55 Dilencinin yarım günde kazandığı para, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 10:42:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kararı Destici duyurdu! Büyük Birlik Partisi seçimlere BBP yerine "Büyük Birlik" kısa adıyla giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement