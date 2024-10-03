Çalışkan: İsrail'e Sessiz Kalmak Vahşete Ortak Olmaktır

Politika

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, " İsrail'in yaptıklarına sessiz kalmak, vahşete ortak olmaktır." dedi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, konuşmasının başında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye rahmet diledi.

Bölge ülkelerinin samimiyetsiz, ciddiyetsiz ve riyakar tavırlarından İsrail'in güç aldığını söyleyen Çalışkan, "İsrail'in vahşetine seyirci kalanlar, bu vahşete karşı gerekli adımları atmayanlar İsrail terörüne katkı sağlıyor." diye konuştu.

Çalışkan, Türkiye'de İsrail'e karşı yeterli, somut adımların atılmadığını öne sürerek, "Katliamın üzerinden bu kadar süre geçmesine rağmen Tel Aviv'deki büyükelçiliğimiz çalışmalarını sürdürüyor. Diplomatik ilişkiler kesilmedi, ticaret direkt veya dolaylı yollardan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Çalışkan, "İsrail'in yaptıklarına sessiz kalmak, vahşete ortak olmaktır. İsrail'in çocuklara, masum sivillere uyguladığı katliam tarihin utanç sayfalarında yer alacaktır. Bugün yapılması gereken şey Filistin'e özgürlük sağlayacak adımlar atmak, İsrail'e karşı ekonomik, diplomatik yaptırımlar uygulamak, uluslararası arenada somut adımlar atmaktır. Bu noktada ülkemize ciddi anlamda görev düşüyor." dedi.

TBMM'nin yeni yasama döneminin ilk gündeminin Lübnan, Gazze ve Filistin olması gerektiğini savunan Çalışkan, TBMM'nin, iktidarın bu konuda gerekli adımları atmasını umduğunu söyledi.