Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı

Politika

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Kararın Meclis'te okunmasıyla tansiyon bir anda yükselirken, vekiller soluğu kürsüde aldı. Ellerinde Anayasa kitapçığı sallayarak hukuk vurgusu yapan vekillere AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kollarını iki yana açarak engel olmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

OTURUMU BEKİR BOZDAĞ YÖNETİYOR

TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, son dönemde Bayburt'a yapılan yatırımlar; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in sorunları; DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp "Bitlis'teki seçmen usulsüzlükleri" hakkında gündem dışı konuştu.

CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Sonrasında ise Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

KARARIN OKUNMASIYLA MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle birlikte Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi. Ellerinde "Can Atalay'a Özgürlük" yazan pankartlar ve Anayasa kitapçıklarıyla kürsüye yürüyen vekillere karara sert tepki gösterirken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın bu sırada kollarını açarak vekillere engel olmaya çalıştığı anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.