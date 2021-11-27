Casusluktan gözaltına alınan DEVA Parti'li Metin Gürcan'la ilgili soruşturma derinleştirildi! - Son Dakika

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında dün İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBESİNDE SORGUSU SÜRÜYOR

Gürcan, işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Metin Gürcan ile ilgili soruşturmanın, daha detaylı incelenmek üzere derinleştirildiği öğrenildi. Gözaltı süresi de uzatılması beklenen Gürcan hakkındaki casusluk soruşturmasının, Milli İstihbarat Teşkilatı ile iş birliğinde yürütüldüğü bildirildi. Gürcan'ın, hafta başında adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

METİN GÜRCAN KİMDİR?

1976 doğumlu olan Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisi Piyade Teğmen olarak derece ile mezun oldu. 1998-2014 yılları arası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değişik birimlerinde çalışan Gürcan, akademik çalışmalarına devam edebilmek için 2015 yılında emekli oldu. Meslek hayatının yaklaşık 8 yıllık bölümü Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da çeşitli operasyonel faaliyetler, irtibat ve eğitim görevlerinde geçti.

Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Metin Gürcan, 2008-2010 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle master derecesi aldı. İngilizce ve Rusça bilen Metin Gürcan, çeşitli Türk ve yabancı haber sitelerinde güvenlik konularında yazıları periyodik olarak yayınlanmaktadır.