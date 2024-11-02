Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi - Son Dakika
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Politika

Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine ''Kayyumlara karşı değil misiniz?'' diye soran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'e katıldıkları programda tepki gösterdi. Enginyurt, ''Ahmet Özer'i aday yaparken bana mı sordunuz?'' dedi.

02.11.2024 09:33  Güncelleme: 09:41
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirildi. Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP, Esenyurt'ta miting düzenledi. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı. 3 başkanın Esenyurt'a gelmemesi gündem oldu.

Son olarak Sözcü TV'de Cemal Enginyurt'un ve Gamze Taşcıer'in Ahmet Özer hakkında tartışması çok konuşuldu.

"AHMET ÖZER'İ ADAY YAPARKEN BANA MI SORDUNUZ?"

Gamze Taşcıer'in "Kayyumlara karşı değil misiniz yoksa? Demokrasi mücadelesine davet olur mu?" demesine sinirlenen Enginyurt, "Ahmet Özer'i aday yaparken bana mı sordunuz?" cevabını verdi.

Enginyurt, tepkisine şöyle devam etti: "Ahmet Özer'in kim olduğu seçimden önce söylendi. Aday yapmayın denildi. Mitinge gelmeyen kendi belediye başkanlarınız çok şey diyor. Belediye başkanlarınızın gelmeme gerekçesini lütfen samimi olarak okuyun. En azından Tanju Özcan'ı dinleyin yeter zaten."

Cemal Enginyurt\'tan CHP\'li Gamze Taşcıer\'e Ahmet Özer tepkisi

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Son Dakika Politika Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Resul Alsan:
    Atatürk'ün partisine bakın ya ne hale gelmiş, getirilmiş, kimlerin elinde zulüm görüyor resmen, teröristi savunmak için mitng yapar olmuşlar yazıklar olsun size.. 46 4 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    CHP işgal edilmiştir 30 6 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Bunlarin ipi nerde belki degil 25 4 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    siyaset kirli bir oyun 18 2 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Sırf Tayyip düşmanlığı yaparak seçimi kazanmak için demle el ele kol kola gezip sonrada onların belirlediği adayı chp adayıymış gibi gösterdiğinizi sokaktaki çocuk bile biliyor.tek ideolojiniz tayyip kazanmasın da ne olursa olsun.zamanında da fetö dersanelerinde chp afişleri vardı 13 3 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Yahu belediye başkanı tutuklanamaz diye bir kanun mu var..Adamı gündem yaptınız..PKK ile bağı varsa atın zindana..kimsede sözde sahip çıkma adına bu dingile sahip cikmasin.. 9 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Aday yapmayın" dendiği anda seçmenin oy vermemesi gerekirdi. lafa geldi mi "Takım tutar gibi parti tutmayın " derler. Kendinize çeki düzen vermeden iktidarı zor görürsünüz . 6 1 Yanıtla
  • ÖMER ARMUTCU:
    Maalesef bunların ipinin nerede olduğu çok açık ve net nokta 5 2 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Cemal Enginyurt diye yazılır cesur yürek diye okunur helal olsun vekilim. 4 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    O kadar basit baska bir adam yoktu sanki bile bile lades 2 0 Yanıtla
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