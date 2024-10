Cevdet Yılmaz: Milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz (2)

Politika

'2025 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere geldiği memleketi Bingöl'de toplu açılış törenine katıldı. Törende Gazze Sevgi Anaokulu, İbn-i Sina Anaokulu, 126 Yataklı Sporcu Eğitim Merkezi, Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu, Bingöl Belediyesi Yenişehir Mahalle Parkı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirildi. Törende konuşan Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin başladığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönem, ülkemiz için son derece önemli bir dönem. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek, halkımızın refahını daha da arttırmak adına yoğun bir mesai içindeyiz. Dünyanın zor bir döneminden geçiyoruz. Bir taraftan pandemi sonrası ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönem, diğer yandan hem kuzeyimizde hem güneyimizde jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemdeyiz. Bir yandan da geçen yıl tarihimizin en büyük felaketini, deprem afetini yaşadık. Onun yaralarını sardığımız bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde güçlü bir şekilde istikrar içinde yolumuza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere, Gazi meclisimizde 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi görüşmelerimiz başladı. 2025 yılı bütçemiz, siyasi istikrarımızı ve ekonomideki kararlarımızı gösteren bir bütçedir. İstikrar, icraat ve kalkınma bütçesi olarak tanımladığımız bu bütçeyle, yatırımı, istihdamı ve üretimi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ancak her ne kadar gündemimiz çok yoğun olsa da söz konusu olan memleketimiz Bingöl'ümüz olunca yine ilk fırsatta buraya aranıza geldik çünkü Bingöl bizim için sadece bir şehir değil, yüreğimizde taşıdığımız bir değer, geçmişimize ve geleceğimizi açılan bir kapıdır. Sizlere olan sevgimiz ve memleketimize olan bağlılığımız, Bingöl'ümüzü hak ettiği noktaya taşıma kararlılığımızın da göstergesidir" dedi.

'TÜRKİYE, 20 YILDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM YAŞADI'

Son 20 yılda yapılan yatırımların ardından Türkiye'de büyük değişimlerin yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Son 20 yılda adeta yeniden bir Bingöl inşa edildi. Deprem zamanı sormuştuk, şimdi oran daha da yükselmiştir. Son yaşadığımız afet esnasında, değerlendirmelerde ortaya çıkmıştı. Son 20 yılda Bingöl'ün yüzde 75'i dönüşmüş. Yapı stokunun yüzde 75'i, son 20 yılda inşa edilmiş. Yenilemeyen tek bir hastanemiz yok, okullarımızın çoğu bu dönemde yenilendi. Muazzam bir kentsel dönüşüm süreci yaşadık, kamu binalarımız yenilendi. Birkaç eksik var onlarda tamamlanıyor, özellikle büyük bir hastane kompleksi yapıyoruz. Bu Bingöl'e de özgü değil, tüm Türkiye son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. Bugünlerde bazı problemler yaşasak da dünyanın bölgemizin şartlarında, ne kadar önemli bir dönüşüm yaşadığımızı yaşı müsait olan herkes hayatıyla tanıktır. Bırakın resmi verileri, istatistikleri, 20 yıl önce nasıl bir Bingöl'de yaşadığımızı, nasıl bir Türkiye'de yaşadığımızı bir hatırlasak, geldiğimiz noktayı eminim herkes takdir edecektir. Bugün de açılışımız gerçekleştiğimiz projelerle şehrimize, siz kıymetli hemşerilerimize daha iyi bir yaşam standardı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bingöl'ün gelişimi, kalkınması, çocuklarımızdan daha güzel bir gelecek bırakabilmek için her fırsatta elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'GAZZE ŞEHİTLERİNİ DE RAHMETLE ANIYORUM'

Bingöl'de açılışı yapılan ana okullarından birine Gazze Sevgi Anaokulu isminin verildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Toplamda 474 milyon liralık dev bir yatırımla hayata geçirilen halk kütüphanesi, anaokulları, 112 Acil Çağrı merkezi, Sporcu eğitim merkezi, gençlik merkezi ve mahalle parkı bugün resmi anlamda siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan Bingöllüyü, bilgiyle buluşmaya hazır olan Bingöl 100'üncü Yıl Halk Kütüphanesi, aynı zamanda erişilebilir ve teknolojiye entegre bir kütüphanedir. Yeni nesil bir kütüphanemiz var. Bingöllüler,82 il içinde en çok kitap alıp okuyan 30 il arasında. Özellikle son yıllarda kadınların daha fazla kitap aldıklarını, kitaba daha fazla yöneldiklerini istatistiklerde görüyoruz. Bu da ayrıca mutluluk verici. Ayrıca açılışını yaptığımız 3 ana okulun ilimizin geleceği için atılmış en kıymetli adımlardan biridir. Eğitimde şunu biliyoruz, okul öncesi eğitimin kalitesi tüm eğitim sürecinin kalitesini belirleyen son derece önemli bir dönem. Bu anaokulları ve anlamda çok çok kıymetli. Gazze Sevgi, Şehit Mustafa Gündoğdu ve İbn-i Sina anaokullarında toplam 28 derslikte 1000'den fazla yavrumuza hizmet verilecek. Özellikle Gazze isminin bir ana okula verilmesi çok çok isabetli olmuş, valimizi, bunu düşünen herkesi tebrik ediyorum. Hem milletimizin hem de Bingöl halkının Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında katliamlara ne kadar büyük bir tepki duyduklarının, ne kadar büyük bir duyarlılığa sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Gazze isminin bir ana okulumuza verilmiş olması ayrıca bizler için çok onur verici, gurur verici. Bu vesileyle tüm Gazze şehitlerini de rahmetle anıyorum. Bir an önce Gazze'deki zulmün, vahşetin sona ermesini niyaz ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Bingöl'e verdiğimiz değeri bu güzel şehre kazandırdığımız eserlerle ortaya koyuyoruz. İdeolojik laflarla sloganlarla değil, altı boş ifadelerle, polemiklerle değil, somut hizmetlerle, somut eserlerle Bingöl halkına olan minnetimizi ifade ediyoruz. Bingöl her gün daha da büyüyor, gelişiyor ve bölgenin parlayan yıldızı haline getiriyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar şehrimizin çevresini değiştirecek, Bingöl'ü bölgesinde bir cazibe merkezi yapma yolunda attığımız önemli adımlardan sadece birkaçıdır. Yatırımlarımız sadece bugünle sınırlı değil önümüzdeki dönemde Bingöl'e olan desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz inşallah."

Selim KAYA- Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,