Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa oturan Murat Kurum ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Kurum "Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır" dedi.

02.07.2024 07:19  Güncelleme: 07:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum oturdu.

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Kurum göreve gelişinin ardından ilk açıklamayı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

"GAYRETİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMAKTIR"

Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.

"81 İLİMİZİN HER KÖŞESİNDE KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."

Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler
Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum\'dan ilk sözler

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Son Dakika Politika Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Ahmet Yılmaz: bundan postane müdürü bile olmaz 141 29 Yanıtla
    Abuzer Yavuz: Çevre şehircilik habı yuttu 44 8 DORUĞUN GERZESİ: niye öyle diyorsunuz bir parmağında 10 marifet. postane müdürü ne bakan olmuş . 17 3 Selim Kayisi: İlk sözlerin "poşet 50 kuruş olacak" gibi bir şey olacağını düşünmüştüm. 16 2
  • adem sen: modası geçmiş,bayatlamış , sinir bozucu inandırıcılığını kaybetmiş laflar 90 11 Yanıtla
  • İdris Uzun: La havle … 78 9 Yanıtla
    Şevki Sünger: En güzel ve öz yorum 0 0
  • DORUĞUN GERZESİ: murat kurumun ne gibi özelliği var anlayamadım . biz neyini göremiyoruz acaba . pesss 74 8 Yanıtla
    Onat Kılıçoğlu: Biat 51 4 Yunus Durak: Hep aynı şahıslar bakan oluyor, kısır döngü içerisinde dolanıp duruyorlar, bu hükümetin miadını doldurduğunun göstergesidir 27 0
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