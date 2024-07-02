Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum oturdu.
Bakan Kurum göreve gelişinin ardından ilk açıklamayı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.
Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."
Son Dakika › Politika › Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler - Son Dakika
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