Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olarak atanan Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Özhaseki "Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin yapacağına inanıyorum" dedi. Kurum ise "Başta İstanbul olmak üzere, 81 ilimizde kentsel dönüşüm konusunda elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Belediyelerimizle iç içe olacağız" ifadelerini kullandı.

02.07.2024 13:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mehmet Özhaseki, düzenlenen devir teslim töreniyle Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevini Murat Kurum'a devretti.

ÖZHASEKİ: BANA DÜŞEN BİR ŞEY VARSA ELBETTE Kİ YAPACAĞIM

Devir teslim töreninde konuşan Mehmet Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle; "Görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım bir arkadaşıma, kardeşime devrediyorum. Başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşimin yapacağına inanıyorum. Ülkeye çok hizmetler ettik. Artık bugün görevimi tamamlıyorum. Bana düşen bir şey varsa elbette ki yapacağım. Ülkem ve milletim için doğru ne ise yapmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşime başarılar diliyorum. Haklarınızı helal edin."

Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi

"BELEDİYELERİMİZLE İÇ İÇE ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle; "Görevi bana tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 94'ten bu yana gerek belediye başkanlığı, bakanlık, genel başkanlık görevlerinde örnek aldığımız sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Farklı görevlerde çalıştılar, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturduk. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kendiliğine dahi yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz. Başta İstanbul olmak üzere, 81 ilimizde kentsel dönüşüm konusunda elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz.

"BELEDİYELERİMİZLE İÇ İÇE ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ"

İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir tanesi. Yeşilimizi gözümüz gibi koruyacak, güzelliğe güzellik katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Çevre komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine aynı uyumu göstermek üzere bu noktada artırmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlıkta birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımla birlikte aynı amaç doğrultusunda devam edeceğiz."

Çevre Bakanlığı\'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi

Mehmet Özhaseki, Murat Kurum, İstanbul, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Selim Kayisi: İstanbul için her yıl 200-250 bin konut vaadini gerçekleştirmemek için bir bahanesi yok artık. 28 3 Yanıtla
    Çengelköylü: İSTANBUL İÇİN BAHANESİ YOK SORUN İMAMOĞLU TOKİNİN BELİRLEDİĞİ ARSALARA İMAMOĞLU İMAR VERMİYOR 4 16 Depechs Modes: imari belediye mi veriyor cengelkoy tiner bali ? 15 1
  • Tayfun Selcuk: giden geri geliyor turkiyeme yazık adam kalmamış ulkede 19 8 Yanıtla
  • alos : Bİ BİTMEDİLER Bİ GİTMEDİLER 19 6 Yanıtla
    Fatih Aydın: gidiyo geliyo sırıtıyolar 4 3
  • Aydın Zeyrek: Öncelikle memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Sn Kurum'un dedi gibi kentsel dönüşüm çok önemli. ben İstanbul'da ikamet ediyorum. istanbul Türkiye mizin her anlamda göz bebeğimiz. hızlı ve en hızlı yürümesi için gayret beklentimiz yüksek. Başarı ve sağlıklı çalışmalar dilerim. 4 16 Yanıtla
  • ferhat eser: fırsatçı mütahitlere gecit vermeyin sayın kurum 150 metrekaralik daireyi 70 metre olarak geri vermeye kalkiyolar neymiş mütahitte kendine daire cikaracakmis çıkarmasın efenfim kendisine daire benim evimi bana aldığı metrekaraden yapmak zorunda otopark asansör yangın merdiveni koymak zorunda fırsatçı mütahitler kentsel dönüşüme girmemeli izin verilmemelidir 13 1 Yanıtla
    Çengelköylü: BU ARADA SAYIN MURAT KURUMA BAŞARILAR DİLERİM 2019 YILINDA İSTANBUL TUZLA 5750 KONUTUN İÇİNDE BULUNAN ENGELLİ DAİRE SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİNİ SABİT TAKSİT VE KDV ORANININ % 1 E DÜŞÜRÜLME SÖZÜ VERMİŞTİ SAYIN MURAT KURUMDAN BU SÖZLERİN YETİNE GETİRİLMESİNİ ARZ EDİYORUM 6 9 Selim Kayisi: çengelköylü önce tuzlada 600 günde teslim sözü verdikleri binaları teslim etsinler. 5 1
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SON DAKİKA: Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Kurum ilk hedefi kentsel dönüşüm olarak belirledi - Son Dakika
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