CHP\'de Partiler Arası Bayramlaşma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Bu ülkenin menfaatlerini düşünen ve kalkınması için canını dişine takarak çalışan insanlar olarak her zaman sayımızı artırarak, daha büyük bir dayanışmayla artık proje masalarında oturup belki birlikte proje açıklayacağımız bir noktada buluşmamız gerekiyor." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP ve MHP heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Elif Leyla Gümüş, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Özlem Akpınar'ın yer aldığı kabul heyeti ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilk olarak DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal başkanlığındaki heyeti konuk etti.

DSP heyetinin bayramını kutlayan Yavuzyılmaz, emeklilerin ekonomik gelişmeler sebebiyle buruk bir bayram geçirdiğini savunarak, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarını eleştirdi.

CHP ile bayramlaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal ise hem Türkiye'de hem de bölgede birtakım sıkıntılar yaşandığını belirterek daha güzel bayramlar geçirilmesini diledi.

Yavuzyılmaz ardından, DYP Genel Başkan Yardımcısı İlkay Şimşek başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

DEM Parti ziyareti

CHP'ye, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu'nun başkanlık ettiği DEM Parti heyeti ziyarette bulundu.

Heyetinin bayramını tebrik eden Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını, "Demokrasi yolunda yürüdüğümüz yolu daha zorlu, daha engelli bir hale getiriyor." diyerek eleştirdi.

Yavuzyılmaz, zorlu bir yoldan geçtiklerini belirterek, bu yolu aştıkları zaman Türkiye'nin kalkınmasını, insan haklarına uygun, toplumsal dayanışmayı en üst düzeye çıkarmış şekilde başaracağını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu da hem Ramazan Bayramı'nı hem de Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Mutlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun açıklanan raporunun 6. ve 7. maddeleri için bayramın ardından bir çalışma yapılmasını istediklerini söyledi.

İYİ Parti ziyareti

CHP'ye bir sonraki ziyareti, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz'ın başkanlığındaki heyet gerçekleştirdi.

İYİ Parti heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Deniz Yavuzyılmaz, konukların bayramını kutladı.

Muhalefetin kenetlenerek bir arada bulunmasının önemine dikkati çeken Yavuzyılmaz, iktidarın, muhalefetin siyaset üretme alanını daralttığı bir süreci yaşadıklarını ifade etti.

Yavuzyılmaz, "Bu ülkenin menfaatlerini düşünen ve kalkınması için canını dişine takarak çalışan insanlar olarak her zaman sayımızı artırarak, daha büyük bir dayanışmayla artık proje masalarında oturup belki birlikte proje açıklayacağımız bir noktada buluşmamız gerekiyor." diye konuştu.

İYİ Partili Volkan Yılmaz da hükümetin uyguladığı ekonomi programlarını enflasyon ve hayat pahalılığı üzerinden eleştirdi.

Partisinin genç kadroları, umutları ve programları olduğunu aktaran Yılmaz, "Ülkenin artık bu durumdan kurtulup, gelişmiş ülkelerdeki gibi başka şeyleri konuşması lazım. Türkiye'nin yılda 1 milyon istihdam üretebilmesi lazım ama bu konularda hiçbir gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de siyasi partilerle bayramlaşma programı, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin'in başkanlığındaki Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetinin ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülbaki Mert başkanlığındaki heyetin ziyaretiyle devam etti.

MHP ile bayramlaşma

CHP'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet de ziyarette bulundu.

Durmaz ve heyetinin bayramını kutlayan Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatları üzerinden hükümete eleştirilerde bulundu.

Yavuzyılmaz, hükümetin bu konuda tedbirleri hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar akaryakıttan yüzde 40 vergi alan AKP'nin, bu yüksek tahsilatının belirli bir bölümünü bir fonda toplaması ve bu gibi dünyadaki akaryakıt fiyatlarındaki artışta da doğrudan kullanabilmesi gerekiyordu." sözlerini sarf etti.

Sadir Durmaz da ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı gibi gelişmelerin Türkiye'ye yansımaları olduğunu anımsattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zaman zaman görüşmesini, "Siyasetin normalleşmesi açısından son derecece kıymetli bir yaklaşım" olarak nitelendiren Durmaz, "CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine verdiği desteğin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.