Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e çıktı

13.06.2023 11:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi parti içinde "değişim" mesajlarının art arda gelmesine neden olurken, ilk adaylık açıklamasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'li Gürsel Tekin'in takip etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olan isimlerin sayısı 4'e çıktı.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetine rağmen görevinden istifa etmemesi ise parti içinde "değişim" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi
CHP'de "değişim" ateşini yakan isim Ekrem İmamoğlu oldu.

"DEĞİŞİM" ATEŞİNİ YAKAN İSİM İMAMOĞLU OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin hemen ardından art arda "değişim" vurgulu açıklamalar yaparken, İmamoğlu'nu izleyen bir başka isimse CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi
CHP Grup Başkanı Özel: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYACAĞIM"

Bir gazetecinin yönelttiği "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtını veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim" diye devam etti.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Böyle bir siyasi hareketten kaçmam.

İMAMOĞLU, ÖZEL DERKEN BİR AÇIKLAMA DA TANJU ÖZCAN'DAN

İmamoğlu ve Özel'in ardından adaylığını ima eden bir açıklama da dün akşam saatlerinde Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'dan geldi. "Kimse cesaret göstermezse böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam" diyen Özcan, "Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse ben kaçınmam" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi
CHP'li Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu 'Çekiliyorum' derse...

GÜRSEL TEKİN: GENEL BAŞKAN 'ÇEKİLİYORUM' DERSE...

Bugün ise Ankara kulislerini hareketlendiren bir yeni açıklama daha geldi. Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Tekin "Genel başkan 'ben çekiliyorum' derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım. Ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu 3 yıl önce söyledim, yine de söylüyorum" dedi. Bazı CHP yöneticilerinin Kılıçdaroğlu'na karşı haksızlık yaptığını iddia eden Tekin, "Çok ayıp ve haksızlık ediliyor. Sürecin bir parçası olanlar şimdi çıkıp genel başkanı eleştiriyor. CHP geleneklerini bilenler bunu yapmaz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara bu iddia ile sallanıyor Kılıçdaroğlu'nun el vereceği isim İmamoğlu değil Özgür Özel olacak Ankara bu iddia ile sallanıyor Kılıçdaroğlu'nun el vereceği isim İmamoğlu değil Özgür Özel olacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin, Tanju Özcan, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Adana Demirspor'da Montella dönemi sona erdi, Sergen Yalçın ile görüşmeler başladı
11:34 Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert tepki
11:31 Montella'yı Fenerbahçe'ye uğurlayan Adana Demirspor'dan Sergen Yalçın bombası
11:29 Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a "sel" tepkisi: Emanete hıyanet etti
11:32 Bahçeli: Parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür
11:23 Bahçeli'den muhalefete dikkat çeken sözler: Yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz
11:11 Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e çıktı
11:05 Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e yükseldi
11:03 Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı
11:01 Dolar 23.67 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 11:47:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Tanju Özcan ve Gürsel Tekin! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday olanların sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement