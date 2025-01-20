CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

Politika

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.

İşte soruşturmaya konu olduğu iddia edilen paylaşım;

CHP'Lİ BAŞARIR: ELİNDEKİ DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULMUŞ

CHP'li Ali Mahir Başarır, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Şimdi de dokunulmazlığı olmayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın'ı gözaltına alıyorlar. Ben kendisi ile konuşarak haberdar oldum. Evine polisler geldiğinde irtibat halindeydik. Gelecekseniz bize gelin. Bir paylaşımdan ötürü sabah saatlerinde geliyorlar. Şafak operasyonları tekrar başladı bu ülkede.

Anladığımız akdarıyla attığı bir tweet nedeniyle gözaltı kararı verilmiş. Evindeki dijital materyallere el konulmuş.Bir paylaşımı var, o paylaşımı bizler de yapmıştık. Kamu görevlisine hakaret nedeniyle işlem yapmayı istiyorlar. Biz de adliyeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.