CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili bir paylaşım nedeniyle, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldı.

20.01.2025 09:09  Güncelleme: 09:22
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Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.

İşte soruşturmaya konu olduğu iddia edilen paylaşım;

CHP'Lİ BAŞARIR: ELİNDEKİ DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULMUŞ

CHP'li Ali Mahir Başarır, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Şimdi de dokunulmazlığı olmayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Aydın'ı gözaltına alıyorlar. Ben kendisi ile konuşarak haberdar oldum. Evine polisler geldiğinde irtibat halindeydik. Gelecekseniz bize gelin. Bir paylaşımdan ötürü sabah saatlerinde geliyorlar. Şafak operasyonları tekrar başladı bu ülkede.

Anladığımız akdarıyla attığı bir tweet nedeniyle gözaltı kararı verilmiş. Evindeki dijital materyallere el konulmuş.Bir paylaşımı var, o paylaşımı bizler de yapmıştık. Kamu görevlisine hakaret nedeniyle işlem yapmayı istiyorlar. Biz de adliyeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

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Son Dakika Politika CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa Sagdic:
    gene birşeye zam gelecek belli. gündem değiştirme cabalari 81 81 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Hepsini alsınlar bir tane koymasınlar dışarıda. 56 90 Yanıtla
  • Ercan tanboğa:
    DERLER DERLER YAPMASANDA YAPTI DERLER 64 55 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bizde akp heyetini komple göz altina alsalar 62 48 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Eyvah neye yarar ah ne yarar... Silivri buzzzzz ağaaa. chp kapatılacak gibi görünüyor ön hazırlık bunlar gibime geliyor 38 54 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tüyü bitmemişler Devlete meydan okuya 50 42 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    chp bu her film var 32 33 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Bu ülkede özgürlük yok kimse fikrini paylaşamaz 37 28 Yanıtla
  • İrfan Doğan:
    CHP ile HDP aynı aralarında fark yok 23 38 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    adamlar madem suçlu neden başkan olmalarına izin veriyorsunuz ki şimdiki aklınıza geldi dostum 12 6 Yanıtla
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