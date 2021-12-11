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CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Adıgüzel, Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Adıgüzel, Malatya'da temaslarda bulundu

11.12.2021 21:43
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Adıgüzel, Malatya'da temaslarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel, Malatya'da temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel, Malatya'da temaslarda bulundu.

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katıldığı temasları kapsamında Hekimhan ile Arguvan ilçelerinde bazı ziyaretlerde bulunan ve açılışlar gerçekleştiren Ağbaba ve Adıgüzel, daha sonra CHP Malatya İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

İl Başkanlığındaki toplantıda konuşan Veli Ağbaba, Türkiye'nin yeni bir süreçle, yeni bir siyaset anlayışı ile tanıştığını, kendilerinin de bu siyasete katkı verdiğini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin yoksulluktan kurtulabilmesi için hep beraber hareket edilmesi gereken bir süreci yaşadıklarını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu siyaset anlayışı kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan, geçmişte hangi siyasi partiye oy verirse versin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yoksulluktan kurtulabilmesi için hep beraber hareket etmemiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Şunu bilin ki hem Malatya'da hem Türkiye'nin her yerinde geziyoruz en az oy aldığımız ilin sorunuyla AKP'nin yüzde 70, yüzde 80 oy aldığı ilçelerin sorunu ile CHP'nin yüzde 70-80 aldığı ilçelerin sorunu aynı. Yoksulluk, işsizlik, büyük bir mağduriyet. O nedenle bizim çözmemiz gereken birinci mesele yoksulluk, işsizlik."

"Bizim tek gündemimiz var bu memlekette yoksul olan, iş bulamayan, AŞ bulamayan AK Partili kardeşlerimiz, MHP'li kardeşlerimiz, HDP'li kardeşlerimiz, tabi ki Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimiz." diyen Ağbaba, "Dert ortak, sorun ortak, çözüm noktası da belli. Çözecek anlayış da bu ülkede tekrar barışı, kardeşliği hakim kılacak, tekrar bu ülkede huzuru hakim kılacak bir siyaset anlayışı da bizde var." değerlendirmesinde bulundu.

Adıgüzel: "Memurun işçinin hali ortada"

Onursal Adıgüzel ise ekonominin çok kötü gittiğini savunarak, "İşsizlik rakamlarının bugün hükümetin TÜİK'ine göre bile, iktidarın TÜİK'ine göre, Erdoğan'ın TÜİK'ine göre bile çok yüksek olduğunu görüyoruz. 4 gençten biri işsiz Türkiye'de, bunu TÜİK söylüyor. Bütün rakamları manipüle eden TÜİK. Diğer taraftan bakıyoruz 3 gençten biri işsiz OECD rakamlarına göre. Avrupa ortalamasında en kötü durumdaki ülke Türkiye." dedi.

Türkiye'nin tarihinin en yüksek işsizlik oranlarına sahip olduğunu ileri süren Adıgüzel, "Çiftçinin hali ortada, emeklinin hali ortada, hayat pahalılığı en üst seviyeden ilerliyor. Memurun hali ortada, işçinin hali ortada. Çünkü memurun da işçinin de hakkını yiyen bir devlet kurumu var, TÜİK var. TÜİK rakamlarına göre işçiye bugün zam verilecek. Ne diyor İşverenler Sendikası Başkanı 'Ben TÜİK'i baz alırım' diyor. İşte bunun için Sayın Genel Başkanımız TÜİK'in önüne gitti. Senin yüzünden Türkiye'de milyonlarca çalışan mağdur oldu." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, işsizliği de pahalılığı da yoksulluğu da çözecek projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Adıgüzel, Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Adıgüzel, Malatya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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