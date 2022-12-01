CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir

01.12.2022 10:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Partili İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy'u meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti. Kürsü konuşması yapan Ağbaba, tütün kanunu tartışılırken, kendisine laf atan Özsoy'a, "Reis'ten gizli gizli M....ro'yu iç ama Adıyaman'ın tütününe yasak getir. Reisten korkacağınıza Allah'tan korkun" diye çıkıştı.

TBMM Genel Kurul'unda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

"SEN REİSTEN GİZLİ GİZLİ İÇ"

Özsoy'un kendisine laf atmasına sinirlenen Ağbaba, "Sen American Tobacco'nun adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli M....ro'yu iç ama Adıyaman'ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah'tan korkun. Buradan sesleniyorum Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunlar ekmeğinizin düşmanı, bunlar sizin düşmanınız bunları tanıyın" dedi.

"BİZİM NAMUS SÖZÜMÜZ OLSUN"

Ağbaba, açıklamasının devamında "Buradan söz veriyoruz önümüzdeki yıl iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına verilen cezayı kaldırmak olacak. Bizim namus sözümüz olsun" ifadelerini kullandı.

"UTANMAZ, OYUR YERİNE"

Ağbaba'nın bu sözlerine AK Parti grubundan itirazlar gelirken, AK Parti'li Özsoy'un, Ağbaba'ya "Sen PKK'nın yanındasın" diye laf atması üzerine Ağbaba, "PKK'nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Terbiyesiz de sensin, ahlak yoksunu da sensin, utanmaz, otur yerine" diye cevap verdi.

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Veli Ağbaba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir - Son Dakika
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