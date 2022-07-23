CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'de Halk Ekmek fabrikası açılışına katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'de Halk Ekmek fabrikası açılışına katıldı

23.07.2022 15:59
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'de Halk Ekmek fabrikası açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hadımköy'de yapımı tamamlanan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasını açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hadımköy'de yapımı tamamlanan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasını açılışına katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekmeğin her eve ön koşulsuz girmesi lazım. Yani pahalı olmaması lazım. Kendi içinde barışık bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Halk Ekmek'in dördüncü fabrikası Hadımköy'de açıldı. Halk Ekmek'in kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı merhum Ahmet İsvan'ın adının verildiği tesisin açılışı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İsvan ailesinden Nurhan ve Orhan İsvan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim kültürümüzde ekmek nimettir. Yere düştüğü zaman alırız, öper başımıza koyarız. Ekmeğin girmediği hiçbir ev yoktur. Ekmeği kutsayan ve o gelenekten gelen bir toplumuz. Bu kadar değer verdiğimiz ekmeğin her eve ön koşulsuz girmesi lazım. Yani pahalı olmaması lazım. İnsanların bunu rahatlıkla satın alabilecekleri bir ekonomik güce kavuşmaları lazım. Bir ahdim vardı; bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye. Milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz. İstanbul'a hizmet etmek aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek demektir" ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyeler engellemelere rağmen işlerini yapmaya devam ediyor"

CHP'li belediyelerin bütün engellemelere rağmen güzel işler yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ekmeğin kutsiyetini bilen ve her eve girmesini sağlayan, bu konuda ilk çabayı ilk adımı atan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmuş. Metroları biz yaptık diyorlar. İlk temelini atan, ilk mücadelesini veren, ilk kaynağı sağlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alan adalet. Her alanda adaleti sağlayacağız. Ekmekte de adalet, suda da adalet, mahkemede de adalet, parkta da adalet. Kurda da adaleti kuşa da adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, kendi içinde barışık bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız" dedi.

Törende yaptığı açıklamalarda açılan tesisi hakkında bilgiler veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Fabrika bünyesindeki üç adet hattımızda sağlıklı, modern, üstün kalitedeki üretimle günde yaklaşık 1 milyon 500 bin adet ekmek üreteceğiz. Birinci hattımızla İstanbul Halk Ekmek'in günlük normal kapasitesine 250 bin adet ilave edeceğiz. Fabrikamızdaki ikinci üretim hattında günlük 1 milyon adet paketli Akdeniz ekmeği üretiyoruz. Üçüncü hatta ise 200-250 bin adete yakın farklı gramajlarda ve farklı tiplerde tost ekmeği, hamburger ekmeği veya yuvarlak ekmek üreteceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'de Halk Ekmek fabrikası açılışına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'de Halk Ekmek fabrikası açılışına katıldı - Son Dakika
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