CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecilerle bir araya geldi: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım. Bunu yapabilir mi, yapacağını hiç sanmıyorum. Söylediği sadece politik bir söylem, kendi tabanını rahatlatmak için kullandığı bir cümle." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'yi takip eden gazetecilerle JW Marriott Ankara Otel'de kahvaltıda bir araya geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Mersin mitingi" hatırlatılarak, başka miting yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Mitinglere çok fazla ağırlık vermeyeceğiz. Ağırlığı gittiğimiz illerde kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gençlerle buluşmaya veriyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin iktidar olması durumunda yapacağı yatırımlarla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en verimli, istihdam yaratan ve önümüzdeki süreç içerisinde bölgesinde en güçlü ülke olabilecek pozisyonda yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bununla ilgili çok güzel çalışmamız var. Projemiz var. Görselleri hazırlanıyor. Bu bizim 5 yıllık projemiz olacak. Sayın Erdoğan'ı yolcu ettiğimizde, yerine gelecek olan cumhurbaşkanı süratli bir şekilde bir numaralı kararnamenin de gereğini yapmak zorundadır yani devletin üst kademesindeki bütün bürokratlar istifa etmiş sayılıyor sistem öyle. O zaman siz oralara yeni isimler atayacaksınız. Bugünden her şeyin planını, programını yapıyoruz." diye konuştu.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması tamamlandı, takvimi belli mi?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Şu anda genel başkanlar kendi ekip arkadaşlarıyla olayı değerlendiriyorlar. Biz de kendi MYK'mizde henüz daha masaya yatırıp bir konuşmadık. Ama belli bir zaman dilimi içinde bunu gerçekleştiririz." yanıtını verdi.

"Zorlayacak, çıkmayacağız"

Salgın nedeniyle CHP'nin kurultay takviminin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, "İlk Parti Meclisi'nde bunu görüşeceğiz. Kararı Parti Meclisi, aslında MYK alıyor ama tabii önemli bir karar olduğu için biz bunu Parti Meclisi'ne taşımayı daha etik bulduk. Orada tartışacağız ve karar alacağız." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında yaptığı 15 Temmuz anımsatmasını nasıl yorumladığı sorulan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gülümseyerek yorumladım. Tam tersine arkadaşlara taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız, büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz... Dediğim gibi beyefendi hayal aleminde yaşadığı için, vay efendim sanki biz 'sokaklara çıkın, şunu yapın, bunu yapın' diye talimat vermişiz. Bunun basın danışmanları yok mu Allah aşkına. En azından bizim neler konuştuğumuzu kendisinin önüne koymuyorlar mı, eğer bize cevap verecekse, beni dinlemesini pek beklemem. Çünkü beni dinlediği zaman koltuğunda rahat oturamaz, bunu da gayet iyi biliyorum. ve hazmedemez, eleştiriyi hazmedemiyor. Ama hayal dünyasının dışına çıkması lazım. Hangi taşkınlık, biz tam tersine, sakin, sabırla, 'seçim sandığını bekleyeceksiniz, sandık gelecek, gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz', bunu gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Ama beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla, çıkmayacağız. Zorlayacak, çıkmayacağız, baskı kuracak, çıkmayacağız ama gereğini yapacağız sandıkta."

"Erdoğan ekonomiyi de Türkiye'yi de yönetemiyor"

Cumhurbaşkanı'nın "enflasyonun köpüğünü alacağız" sözünü nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Bu kadar zamdan sonra zamları geri mi alacaklar?" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hadi dolarda gerileme oldu bunu anladık, şimdi peki zamları da geri alacak mı? Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım. Bunu yapabilir mi, yapacağını hiç sanmıyorum. Söylediği sadece politik bir söylem, kendi tabanını rahatlatmak için kullandığı bir cümle. Bakın Eximbank'a talimat verildi. Eximbank ihracatçıların, ithalatçıların taleplerini karşılayamaz durumda 5 gündür. Erdoğan ekonomiyi de Türkiye'yi de yönetemiyor." görüşünü paylaştı.

HDP'nin ziyareti hatırlatılarak, "HDP bir ziyarette bulunmuştu, erken seçim ile ilgili önerge talebinde bulunmuştu, buna yanıtınız ne olacak?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"HDP geldiğinde 'evet biz erken seçimle ilgili bir önerge vereceğiz' dedi. Verebilirler tabii sonuçta bağımsız bir siyasal parti. Biz zaman zaman nasıl önerge veriyorsak HDP de önergesini verebilir. Erken seçim isteyen her siyasi parti komisyona önergeleri versin, geçmişte öyle olmuş, uygulama her siyasi parti erken seçim için önergelerini versin. Komisyon başkanı bütün bu önergeleri topluyor. ve önergeler toplandıktan sonra da kabul edilirse Genel Kurul'a iniyor. Böyle bir önerimiz oldu, onlar da bizim önerimize karşı tabii nasıl bir tavır alacaklar onu bilmiyoruz."

"Erdoğan'ın yapacağı en güzel şey süratle erken seçime gitmektir"

"Erken seçim çağrınız devam ediyor, iktidarın kendi süresinden kısarak erken seçime gitme ihtimali var mı?" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan, erken seçime gitmek zorunda. Şunun için, ülke yönetilemez noktaya geldi. Hazine'nin durumu malum, piyasanın durumu malum, vatandaşın durumu malum nereye kadar götürecek? Geçen her gün 84 milyon vatandaşın sırtına yeni yükler ilave ediliyor, nereye kadar götürecek bunu? Artı Hazine pek parlak değil, borçlar ödenecek, doların yükselmesi, Türkiye'nin yükümlülüklerini artırdı, 'faizi düşürdük' diye söylediler, Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi dışında herhangi bir faiz düşmesi olmadı, tam tersine Hazine'nin borçlanma faizi yükseldi, vatandaşın faizi yükseldi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Erdoğan'ın yapacağı en güzel şey süratle erken seçime gitmektir."

(Sürecek)