CHP Genel Başkanı Özel, 16 siyasi partinin genel başkanıyla bayramlaştı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla telefonla görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğu 16 siyasi partinin genel başkanı ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla telefonda yaptığı görüşmede, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Liderlerinin şahsında partilerinin tüm üyelerinin ve liderlerin ailelerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Özel, Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü.??