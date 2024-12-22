CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısının ikinci oturumuna katıldı.

22.12.2024 17:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısının ikinci oturumuna katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın ikinci oturumuna katılmak için gittiği Rabat'ta, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, bir sonraki konsey toplantısının İstanbul'da düzenlenmesi konusunda çağrıda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özel, bu önerisinin, İspanya Başkanı Pedro Sanchez tarafından benimsendiğini, oylamaya sunulduğunu ve oy birliğiyle İstanbul'da yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Özel, bir sonraki toplantı için 77 ülkeden, 89 partinin İstanbul'a geleceğini belirterek, dünyadaki tüm sorunlara, sol ve demokrat bakış açısıyla nasıl çözümler üretilebileceğini tartışacaklarını anlattı.

Özgür Özel, şu anki toplantının sıcak bir gündem içinde gerçekleştiğini dile getirerek, Filistin'de yaşananları unutturmamak, dünyanın ilgisini yeniden Filistin'e çekmek gerektiğini vurguladı.

Suriye'de yaşayanlara da değinen CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de yaşayan tüm dini, etnik, mezhepsel yapıları, Sünnileri, Alevileri, Müslümanları, Hristiyanları kapsayan, tüm yapıları temsil eden bir hükümetin, bir demokrasinin kurulmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye sınırları içerisinde, Suriye toprak bütünlüğü korunarak bunun yapılmasını savunuyoruz. Suriye'nin parçalanmasından, içinden birden fazla devlet çıkmasından, Suriye'ye, Türkiye'ye ve bölgeye bir fayda gelmeyeceğini düşünüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı çizgide ifadeler kullanıyor olması, Türkiye'nin iktidarıyla, muhalefetiyle Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapması çok önemlidir. Bu konuyu hükümetin bir kırmızı çizgi olarak sürekli önümüzde tutması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'de kimin kazanıp kimin kaybettiği yaklaşımı içinde olmak yerine bütün Suriye'nin kazanacağı bir yarını inşa etmek önemli. İntikamcı, mezhepçi yaklaşımları geçit vermemek gerekiyor."

Özel, her konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik yaptıklarının, "katliam", "insanlık suçu", "devlet terörü" olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Özgür Özel, Politika, Fas, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın ikinci oturumuna katıldı - Son Dakika

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