CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Bizim ittifakımız Türkiye İttifakı, gelsinler katılsınlar\'

Politika

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL BEYOĞLU'nda katıldığı Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel "Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye'nin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'nda bir otelde 10.00'da düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularının yanıtladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasi partiler arasında 'normalleşme' ve 'yumuşama' başlıkları altında yaptığı açıklamaya ilişkin konuşan Özel," Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakının sorunudur. Bizim sorunumuz değil. Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. ve tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye'nin birinci partisi olduk. O yüzden de ittifak ortağımız olmadığı için de kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Sorunları çözmek için bir metinde, hem bir kopuş, hem bir sadakat, hem bağlılık, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisinden meşgul değiliz. Çünkü şöyle bir yaklaşım var. Ben Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım; eğer kendisi ittifakından memnun değilse, bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye gerek ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın" dedi.

"TÜRKİYE İTTİFAKINA KATILSIN"

Özel, "Burada şöyle bir zorlukları olur; bizim ittifakımızda örneğin bir genel başkan yardımcımızın eşini Sayıştay üyesi yapmak için Sayıştay'a seçtirmek için ricacı olmayız. Biz en düşük emekli maaşını asgari ücret olması için gider konuşuruz. Bununla ilgili mücadele veririz. Mesela biz "Papa Seçimi"ne dönmüş Yargıtay seçimini önce kitleyip sonra da bize yakın bir yüksek yargıcı Yargıtay Başsavcısı yapmak için pazarlık etmeyiz. Biz bütün asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi için mücadele ederiz. Eğer Türkiye ittifakında olacaklarsa, partinin partideki Genel başkan yardımcılarını, adalet ya da diğer bürokrasideki kendilerine yakın kişilerin bir yerlere gelmesi için pazarlıkları, itişmeleri, kakışmaları bırakıp; bu krizi yaratan Adalet ve Kalkınma Partisi ve kendilerinin birlikteliğinin sorumluluğundan kaçmayıp, gelip emekliye, asgari ücretliye, buğday üreticisine, çay üreticisine, yarın fındık üzüm üreticisine, çiftçilere, emekçilere ve emeklilere sahip çıkacak bir mücadeleye varsa gelsin Türkiye ittifakına katılsın" ifadelerini kullandı.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ, SAYGIN İNSANLARDAN, ÜYELERDEN OLUŞAN BİR PARTİ"

Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için tavır koyduklarını ifade eden Özel, "Sayın İzzet Ulvi Yöntel ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. İkisi aynı yapılar, aynı sorumlulukta, aynı korkuda, aynı telaştalar. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz. Biz Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz. Eşine ve çocuklarına da Türkiye'nin bütün vicdanlı insanlarıyla sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweeti atmayanların bu saldırgan tweetlerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarda aynı seviyeye inersek, çıkarken vurgun yeriz. O yüzden onları o seviyede bırakalım. Ama bir tek şey biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi çok samimi, saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti. Bunların da o iki isimden yaka silktiğini bizzat Milliyetçi Hareket Partililerden biliyorum. Samimi ülkücülerle, MHP'lilerle konuşan herkes, o iki ismin partiyi temsil etmediğini ve hareketlerinin sırtında yük olduğunu söylüyorlar" dedi.