CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

Politika

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı ziyarette gerçekleşen görüşmelere ilişkin, "Gezi, Sinan Ateş cinayeti, Şenyaşar Davası ve kayyumlar gündeme getirildi. Genel Başkanımız, temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam gerektiğini iletti" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında düzenlenen MYK üyeleriyle yapılan toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, basın toplantısı düzenledi. Yücel, "Bunu ülkemiz demokrasisi açısından son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır. Çok uzunca bir süredir devam eden kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz. CHP olarak çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart'ta, halkımızın partimize verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

'ÜLKENİN KANAYAN YARASI KONULARI İLETTİK'

Yücel, CHP Genel Başkanı Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştıklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkenin kanayan yarası olan tüm toplumu ilgilendiren konuları ilettik. Hükümlü generaller meselesi geçen görüşmede Genel Başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü. Bu konuda Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ifade etti. Gezi Parkı eylemleri davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesini önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜNDEMDEKİ BİRÇOK BAŞLIK ELE ALINDI'

CHP'li Yücel, Özgür Özel'in, Erdoğan'a ilettiği konuları aktararak, "Asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini, üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" şdiye konuştu.

'ÖMER ÇELİK, EKONOMİDE BİR KAZANIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'

Yücel, "Toplumun çok küçük ve dar bir kısmı lehine geçmişte birtakım gelişmeler oldu ancak bu yeterli değil. Ekonomide bir kazanım olacaksa da hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerin bir kazanım olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'VERGİ ADALETİNİ SAĞLAYACAK BİR SİSTEM KURULMALI'

Yücel, "Gelir adaletsizliğinin çözülmesi için öncelikle vergi adaletinin sağlandığı bir sistem kurulması gerektiği, bu nedenle mevcut bütçe üzerinde tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, TBMM'nin çalıştırılması gerektiği Genel Başkanımız tarafından iletildi. Biz iktidara geldiğimizde, vergi reformuyla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alan bir sistemle adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL AYŞE, ATEŞ'E RANDEVU VERMESİNİ ÇOK OLUMLU VE DOĞRU BULDU'

Yücel, Özel'in gezi davası, Sinan Ateş davası, Emine Şenyaşar davası ve kayyum meselesini gündeme getirdiğini belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Ateş'e randevu vermesini çok olumlu ve doğru bulduğunu kendisine ifade etti" dedi.

'KAYYUM MESELESİ ANAYASAYA VE DEMOKRASİYE AYKIRI'

CHP'li Deniz Yücel, kayyum meselesinin anayasaya ve demokrasiye aykırı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayyum meselesinin anayasaya ve demokrasiye aykırı olduğu, anayasamızın 127'nci maddesinde geçici görevden uzaklaştırmanın düzenlendiği ama kayyum uygulamasının kalıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan kişi beraat ederse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse ne olacak. Velev ki suçlu, belediye meclis üyelerinin suçu ne? O siyasi partiye oy veren seçmenin suçu ne? Bir belediye başkan vekili seçilir. Mevcut uygulama demokrasimize ve anayasamıza aykırı."