CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi\'nin açılışında Aydın\'a geldi

Politika

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ile hayata geçirilen Didim- Bodrum Deniz Otobüsü Seferi'nin açılış programı dolayısıyla Aydın'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i havaalanında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ile hayata geçirilen Didim-Bodrum Deniz Otobüsü, ilk seferini yapmaya hazırlanıyor. Didim, Bodrum arası gerçekleştirilecek olan ilk sefer için düzenlenen açılış programına katılmak üzere Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i havaalanında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu karşıladı. İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan beraberindeki heyet ile birlikte hareket eden Genel Başkan Özel'in ilk durağı ise Selçuk ve Kuşadası olacak. Selçuk'un Arvalya bölgesinde başlayan ve Kuşadası'na sıçrayan orman yangını bölgesini ziyaret edecek olan Özel, yangının meydana geldiği alanlarda incelemelerde bulunacak. Daha sonra Didim'e geçecek olan Özel, Başkan Çerçioğlu ile birlikte Didim-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi'nin açılışını gerçekleştirerek, deniz otobüsünün ilk yolcuları olacak. Bodrum Turgutreis'e ulaştıktan sonra Genel Başkan Özel, Bodrum'da da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. - AYDIN