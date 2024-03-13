CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarının durması için çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ramazanla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kalıcı olarak durması için çağrılarını yinelediklerini belirtti.
Özel, İzmir programı kapsamında Menderes ve Torbalı ilçelerinde halk buluşmalarına ve iftar programına katıldı.
Torbalı ilçesinde Sadık İleri Bulvarı'nda parti otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, belediye başkan adayları için destek istedi.
Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın sürdürülebilir kalkınma programları ve belediyecilikte Avrupa standartlarını Türkiye'de tutturan tek başkan olduğunu, 31 Mart'tan sonra önemli hizmetler yapacaklarına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak ve Mardin mitinglerindeki konuşmalarına değinen Özel, şöyle konuştu:
"Mardin'de konuşmuş ve bizimle kavga etmek istemiş. Tutturmuş, 'DEM, DEM, DEM'. Ben diyorum ki vatandaşın derdi DEM değil, zam, zam, zam.
Ben onunla kavga edeceğim, evet edeceğim ama onun istediği alanda etmeyeceğim. Kimlik siyasetinde etmeyeceğim, mezhep siyasetinde etmeyeceğim, ben onunla kavgayı emekliler, emekçiler, gençler için Türkiye için edeceğim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin'deki mitinginde vatandaşlara demokratikleşme konusunda CHP'yi şikayet ettiğini savunan Özel, "Kardeşim biz demokratikleşmeye hiçbir zaman karşı çıkmadık. Demokratik gelen her yasa teklifine destek verdik." ifadesini kullandı.
CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünün yanında olduğunu söyleyen Özel, "Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan herkes bizimle beraberdir, biz de onlarla beraberiz." dedi.
" Filistin'in arkasındayız, yanındayız"
Özel, konuşmanın ardından partisinin ilçe teşkilatı tarafından Ayrancılar Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çeken Özel, şöyle konuştu:
"Hamas bir gece yarısı İsrail'in yerleşim bölgelerine saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda masum insanlar hayatını kaybettiler, üzüldük, kınadık ama İsrail buna cevap verirken ne çocuk gözetti ne kadın ne hasta ne ambulans ne hastane gözetti. İsrail o günden bugüne kadar saldırılarını sürdürüyor. On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Ramazanda bu saldırıların durmasını ümit ediyorduk, bir kez daha ramazan vesilesiyle kalıcı olması gereken bir barış için ateşkes için çağrımızı yeniliyoruz. Filistin'in arkasındayız, yanındayız."
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