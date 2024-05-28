CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Sahipsiz köpek sorununu çözeceğiz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz köpeklere ilişkin, "Barınak sayılarını arttırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız. Sorunu göreceğiz, caniliğe, cinayete prim vermeden hep beraber çözeceğiz." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda 9 kişinin kaybolduğunu, 4 kişinin bulunduğunu, 5 kişinin daha cenazelerine ulaşılması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Soruşturma dosyasına sunulan 250 sayfalık yeni bilirkişi raporunu incelediklerini kaydeden Özel, raporda 7 Ekim 2021 tarihli çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararını veren yetkililerin asli kusurlu olduğuna hükmedildiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇED olumlu karar verilmesini uygun bulan Murat Kurum'un o süreçte iddiası şuydu; 'Benim belgelerde imzam yok'. Oysa o imza, belge bulundu. 07.10.2021 tarihli ÇED olumlu kararı veren yetkililerin asli kusurlu olduğuna karar vermişler, altında da imzalar. Bir gün sonra ÇED raporu veriliyor, facia yaşanıyor, bilirkişi, bu faciadan 'ÇED raporunu kim verdiyse o sorumludur' diyor. Sorumlulara sadece 16 milyon ceza kesen, sonra da bu şirketin 225 milyon vergi cezasını affedenlere söylüyorum, bilirkişi 'asli sorumlu şudur' diyor ya asli sorumlu bu düzendir, bu düzenden beslenenlerdir, bu düzeni kuran ve yönetenlerdir."

Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığınca vergi kaçakçılığına yönelik kurulan ihbar hattını eleştirerek, şunları paylaştı:

"Hazine Bakanlığı, çıkmış vergi kaçıranlar için ihbar hattı kurmuş. Sadece bir yılda servet sahiplerinin 660 milyar liralık vergisini Plan Bütçe Komisyonunda kim affettiyse, vergi kaçırtan da vergi kaçıran da odur. Sayın Erdoğan, dünkü konuşmasında dünyadaki servet eşitsizliğinin en yüksek seviyeye çıktığını, fakirden zengine bir servet transferi yaşandığını ifade etmiş. Geçtiğimiz sene tam 1.2 trilyon lira kur korumalı mevduatla 'koy paranı buraya, kur garantisi benden, çıkarsa farkı ödeyeceğiz'. Nereden ödeyeceksin? Garibanların cebinden ödeyeceksin. 1.2 trilyon fakirden alındı, zenginlere verildi. Dünya tarihinin en büyük yoksuldan zengine fon transferi yapan kur korumalı mevduatı kim çıkardıysa kul hakkını yiyen de onlardır."

Buğday üreticisinin zor zamanlar yaşadığını dile getiren Özel, geçen yıldan 7 milyon ton buğdayın depoda olduğunu savundu. Özel, buğdayda üretici maliyetinin kiloda 11 lira olduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) halen daha fiyat açıklamadığını, serbest piyasada 9 liradan satılan buğdayın 15 liradan satılması gerektiğini vurguladı. Özel, TMO'nun en az 15 liradan buğday taban fiyatı açıklaması gerektiğini ileri sürdü.

"Katletmek, öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz"

Özgür Özel, sahipsiz köpeklere de değinerek, şöyle konuştu:

"Yaşamlarını tehdit eden bir kanun çalışmasıyla ilgili endişeler, tartışmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda tutumumuz, nettir. Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu vardır. Bu sorun özellikle sabahleyin erken saatlerde okula yayan gitmek zorunda olan çocukların, gençlerin, bu sorun servise gitmek isteyen emekçilerin, sabah erken saatte camiye giden yaşlıların bir güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Bu sorun elbette ki çözülmelidir. Ancak bu sorunun çözümü noktasına gelince ekonomiyi de bahane ederek canları katletmek, öyle masumlaştırmayın 'uyutmak' deyince soruyor Sayın Bahçeli, 'Güneşin altında hep uyuyor. Ne kadar uyuyacaklar' diyor. Katletmek, öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz."

2021 yılında hayvan haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik komisyon çalışması yapıldığını hatırlatan Özel, yapılan çalışmanın net olduğunu, popülasyonun düşürülmesi için uyutma, itlaf ve öldürme önerilerinin olmadığını dile getirdi.

"Böyle bir yaklaşımın sonuç vermesi imkansız"

Çalışmanın altında AK Parti ve MHP'nin de imzasının olduğunu anımsatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Burada 101. sayfada hayvan hakları fonunun kurulması var. Diyor ki 'yerel yönetimlerin parası, gönüllülerin parası yetmez. Bir hayvan hakları fonu kuralım. Buraya vergilerden küçük kesintiler, at yarışından, milli piyangodan küçük kesintiler yapalım, bunun ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Gelin diyor 'kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma yapalım, yeni bakım evleri inşa edelim'. ve diyor ki bu sorun şu hızla çözülür. 2020'den bugüne ülkeyi yönetenler, bu konuda parmaklarını kıpırdatmadılar, şimdi 'tasarruf genelgesi var, belediyeler, il müdürlükleri para harcamasın, ne yapalım, toplayalım öldürelim'. Böyle bir yaklaşımın sonuç vermesi imkansız."

Özgür Özel, 1389 belediyenin 290'ında geçici bakımevi olduğunu, diğerlerinde olmadığını dile getirerek, olmayan yerlerde de hiç kısırlaştırma yapılmadığını aktardı.

Sorunu caniliğe, cinayete prim vermeden hep beraber çözeceğiz"

Sahipsiz köpeklerin barınağa alınıp, sahiplenen olmazsa 30 gün sonra öldürüleceği yönünde öneri olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Yahu kısırlaştırma yapılınca 10 gün bakım evinde kalıyor. Yani diyorsun ki bütün köpekleri koyacak bakımevi yapacağım, kapasitesini de 3 katı yapacağım, sahiplenmesini takip edeceğim, eğer alınmadıysa öldüreceğim. Bir eczacı olarak o ötenazi ilacının maliyetini de biliyorum, inanılmaz yüksek. 'Acı çekmeden uyutacağım' diyor, 'öldüreceğiz' diyor. Bunu yapmanın maliyeti kısırlaştırmaktan pahalı.

Eğer ötenazi ilacı yerine çamaşır suyu enjekte edip 6 saat bağırta bağırta öldürecekseniz maliyeti 2 katına çıkıyor, toplam 6 kat maliyet var. Kimse kimseyi kandırmasın, burada bir anlayış, bir tutum, bir bilgisizlik yoksa inanılmaz bir vicdansızlık var. Hayvan hakları günlerinde Evliya Çelebi'nin anlattıklarını övüne övüne anlatanlar şimdi maliyeti bahane ediyorlarsa; nasıl Hayırsızada rezaletine bir kez daha niyetlenebiliyorlar?

Buradan bütün paydaşlara sesleniyorum, feda edecek bir canımız daha yoktur. Ancak barınak sayılarını arttırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız. Sorunu göreceğiz, caniliğe, cinayete prim vermeden hep beraber çözeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak elimi taşın altına koymaya ben hazırım. El uzatıyorum."

Hafta sonu yapılan emekli mitingine de değinen Özel, emeklilerin haklarını hem sandıkta hem de meydanlarda aradıklarını, 81 ilden Ankara'ya geldiklerini söyledi.

Özel, 2 Haziran'da Rize'ye giderek, çay üreticilerinin de haklarını savunacaklarını açıkladı.

(Bitti)