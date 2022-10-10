CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Genel Başkanımızın, ABD'de hiçbir resmi ABD yetkilisiyle görüşmeyeceğini aslında Semih Yalçın da Türkiye'deki herkes de biliyor. Sayın Genel Başkan'ın görüşmelerinin tümü şeffaf olacak." dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Garı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak isteyenlere şiddet uygulandığını, Başkent'in yollarının kapatıldığını söyledi.

Bugünkü önlemlerin, patlamanın yaşandığı gün alınması halinde can kayıplarının gerçekleşmemiş olabileceğini belirten Altay, bu anmaya izin verilmemesini "demokrasinin içselleştirilmemesi" olarak nitelendirdi. Demokrasilerde, milletin, iktidara tepki gösterebileceğine işaret eden Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine tepki gösterenleri "vatan haini, terörist" ilan ettiğini; bu şekilde de millet nezdinde itibar kaybettiğini öne sürdü.

Altay, TBMM'nin 27. Dönemi'nde CHP'li milletvekillerinin verdiği 42 bin 240 yazılı soru önergesinin 31 bininin cevaplandığını ancak 11 bin soruya hala yanıt gelmediğini anlattı. CHP'li milletvekillerinin 3 bin 638 araştırma önergesi talebinden sadece 11'inin yerine getirildiğini; 34 genel görüşme önergesinden hiçbirinin kabul edilmediğini dile getiren Altay, TBMM'ye 288 grup önerisi getirdiklerini aktardı.

CHP'li Altay, TBMM'nin, Türkiye'nin birçok önemli sorunu varken, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tazyiki sonucu", "sansür yasa teklifi" olarak nitelendirdiği "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" ile çalışmalarına başladığını söyledi.

Teklifin birçok düzenlemesini, özellikle de 29. maddesini kabul edilemez bulduklarını ifade eden Altay, Erdoğan'ın bu teklifle, kendisine karşı çıkan sesleri kısmaya çalışacağını ileri sürdü. Düzenlemenin yasalaşmaması için İçtüzük'ten kaynaklanan hak ve imkanları en yüksek refleksle kullanacaklarını bildiren Altay, özgür basını bu düzenlemeye tepki göstermeye çağırdı.

-"Yaptığının bedelini ödeyen yok"

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün "Gençler şunu unutmayın, biz varız, bir de karşımızda malum düşmanlar var." sözlerini anımsatarak, Erdoğan'ın, bu sözleriyle muhalefeti ve daha önce kendisiyle yol yürüyüp bugün yolunu ayıranları düşman ilan ettiğini öne sürdü.

AK Parti'nin 2018'de hazırlattığı Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ilişkin afişini gösteren Altay, Erdoğan'ın bu hedefleri tutturamadığı için düşman yarattığını iddia etti. Altay, "Türkiye'nin en büyük sorunu var Erdoğan, o da sensin. Artık bu ülkenin sosyal hayatına, ekonomisine, kültürel yaşamına engel olma, takoz olma." ifadelerini kullandı.

Darphanede bandrol yolsuzluğu ve borsada manipülasyon yaşandığını, yargının bu konularda harekete geçmediğini öne süren Altay, "Türkiye'de, şu dönemde bir tane yaptığının bedelini ödeyen yok. 17-25 Aralık'ta, 3-4 bakan azledildi. Niye yargıya götürmedin? Suçları yoksa niye aldın görevden, adamların siyasi itibarlarıyla niye oynadın? Sonradan birini büyükelçi yaptın." diye konuştu.

"Yarım kilosu domuz eti, yarım kilosu dana eti"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti konusundaki eleştirilerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Altay, "Erdoğan'dan sonra MHP'de de Bay Kemal paranoyasının, Bay Kemal sendromunun başlamasından son derece memnunuz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin detaylarının paylaşıldığını, ABD'nin ardından farklı ülkelere ziyaretler yapacağını anlatan Altay, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyıl teknolojik ve bilimsel hedefleri bağlamında temaslarda bulunacağını söyledi.

Altay, "Sayın Genel Başkanımızın, ABD'de hiçbir resmi ABD yetkilisiyle görüşmeyeceğini aslında Semih Yalçın da Türkiye'deki herkes de biliyor. Sayın Genel Başkan'ın görüşmelerinin tümü fevkalade şeffaf olacak. Türkiye'de sadece siz basın mensupları değil, 85 milyon Bay Kemal'in ABD'de kimlerle ne görüştüğünü bilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Engin Altay, "Dezenformasyon yasa teklifi konusunda uzlaşma var mı?" sorusuna, henüz bir uzlaşma olmadığı karşılığını verdi.

Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, gelir vergisi dilimleri konusundaki açıklamalarının anımsatılması üzerine, "O konuda AK Parti'de kafalar karışık. Kolayı var, Bay Kemal ABD'den dönünce bay Kemal'e söyletiriz, bunu da yaparlar inşallah. Bu işin esprisi. Konunun mezunu arkadaşlara bir çalışma yaptırıyoruz. Torba kanun teklifine bunun getirilmesi noktasında CHP olarak üstümüze düşeni yaparız." sözlerini sarf etti.

Altay, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifine ilişkin bir soruyu, "Olumlu şeyler var ama bir AK Parti klasiğiyle karşı karşıyayız. Bana arkadaşların anlattığı kadarıyla yarım kilosu domuz eti, yarım kilosu dana eti." diye yanıtladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın açıklaması üzerine gösterdiği tepkinin anımsatılması üzerine Altay, "AK Partililer kendi kusurlarını, günahlarını örtmek için bundan sonraki süreçte CHP'ye çamur atmaya devam edecekler. Atsınlar, bizce mahzuru yok. Sadece attıkları çamurun izi kendi ellerine ve üstlerine bulaşacaktır. Sayın Genel Başkanımız, CHP'nin resmi görüşünü kimlerin söyleyeceğini açıkladı. Buralardan onlara ekmek çıkmaz. HDP'yi bıraksınlar, kendileri Apo ile düşüp kalktıkları günleri hatırlasalar daha iyi olur." diye konuştu.