CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Suriye rejimiyle görüşmek için adımlar atılıyor - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Suriye rejimiyle görüşmek için adımlar atılıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Suriye rejimiyle görüşmek için adımlar atılıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin Suriye rejimiyle görüşmek yönündeki tutumunu ve Suriye'ye yapılacak ziyaretin aşamasını değerlendirdi. Emir ayrıca, öğretmenlik mesleği kanun teklifi ve ekonomi politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

10.07.2024 13:48
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim tutumumuz öteden beri Suriye rejimiyle görüşmek yönünde olduğu için bu noktada da kimi adımlar atılıyor. Ama şu anda hangi aşamada olduğunu söylemek için biraz daha erken" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, 'Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne karşı yürüttükleri mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Bu yasaya karşı direnişimizi sürdüreceğiz ve bu yasaya karşı da tüm Türkiye'den ses bekliyoruz. Bu yasayı hazırlarken; bilim insanlarının, öğretmenlik mesleği örgütlerinin, üniversitelerin, sivil toplumun, velilerin, öğrencilerin görüşlerini almadılar. Bakanlığın koridorlarında kapalı kapılar ardında hazırladılar. Şimdi de önümüze getirdiler ve özellikle Eğitim-Sen, Eğitim - İş gibi eğitimle birinci dereceden ilgili olan öğretmen örgütleri bu yasaya karşı eyleme geçtiler. Biz dün genel kurulda bu yasayı görüşürken, Eğitim-İş ve Eğitim- Sen'li öğretmenlerimiz, Meclisin yanı başında yürümek istediler. Birinci Meclise gitmek istediler. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslerini duyurmak istediler ama orantısız bir polis şiddetiyle karşılaştılar. Bunu protesto ediyoruz. Bu asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'BU RAKAMLARIN HEPSİ UTANÇ VERİCİDİR'

Emir, ekonomi politikalarını eleştirerek, "Ekonomi yönetiminin bir an evvel aklını başına toplaması lazım. Bu krizi kim başlattıysa, kim çıkardıysa, kim krizle zenginleştiyse onun üzerine gitmesi lazım. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Dolayısıyla onlar yapana kadar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz diyoruz ki; 'Asgari ücrete zam yapın.' Mehmet Şimşek, '17 bin lira yeterli bir rakam' dedi. Hayatında asgari ücretle çalışmamış, hayatında 1 kilo et alamamanın ne demek olduğunu bilmeyen birisi geliyor, '17 bin lira yeterli' diyor. ve şimdi de asgari ücretliye zam yapmama derdindeler. Haberleri olsun, söke söke alacağız. Aynı şekilde kök maaş meselesi var. 4 milyon emekli 10 bin liraya geçiniyor. Bunların 2 milyonunun kök maaşı da 8 bin lira. Yüzde 24 zam geldiği zaman 8 bin lira olan kök maaşlı hiçbir şey alamayacak, 10 bin lira kök maaşı olan 12 bin lira alacak. Bunların hepsi utanç verici rakamlardır ve en düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım" diye konuştu.

'HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNU SÖYLEMEK ERKEN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, partisinin Suriye iç savaşından bu yana politik tutarlılık gösterdiğini ifade etti. Emir, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'Dün kahvaltı yapıyordum, yarın yine kahvaltı yapabilirim' diyor. Kahvaltıya ihtiyaç yok. Devletin meselelerini muhatabınıza ciddi bir şekilde konuşmaya ihtiyacınız var. Türkiye'deki milyonlarca sığınmacı sorununu, Esad'la karşılıklı oturup konuşmadan çözemeyeceğinizi nihayet anladınız. 10 yılınızı aldı. Türkiye'de resmi 6 milyon, gayri resmi 10 milyon sığınmacıya mal oldu. Ağır ekonomik, sosyal, siyasal, toplumsal sorunlar yaşanmaya başlandı. ve nihayet bir noktaya geldiniz. 'Günaydın' diyoruz, tebrik ediyoruz. Bizim tutumumuz öteden beri Suriye rejimiyle görüşmek yönünde olduğu için bu noktada da kimi adımlar atılıyor. Ama şu anda hangi aşamada olduğunu söylemek için biraz daha erken" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Suriye rejimiyle görüşmek için adımlar atılıyor - Son Dakika

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