CHP Grup toplantısı - Son Dakika

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CHP Grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Kadınların hakkını, kadınlara teslim edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ev içi şiddet olursa olay karakola intikal ederse özel birimler olacak o birimlerde en az bir kadın olacak"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınların hakkını, kadınlara teslim edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ev içi şiddet olursa olay karakola intikal ederse özel birimler olacak o birimlerde en az bir kadın olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, yarın 10 Kasım olduğunu hatırlatarak, "Büyük bir liderin, büyük bir devlet adamının, bütün dünyanın saygı duyduğu bir liderin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü. O bize dedi ki; Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Her CHP'li, kimsesiz hissedenlerin yanında olacak. Bize düşen görev Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize bıraktığı cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul ile ilgili olarak, Kılıçdaroğlu, yabancıların da konuya ilişkin ortak olmamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, "Sadece bizim iş insanlarımıza değil, Büyükelçiliklere de yazı yazdım. 'Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi ya da müteahhit girer, İstanbul'u talan ederse o da ağır bedeller ödeyecektir' dedim. Diyorlar ki, Bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun? Anlamıyorlar. Ülkenin menfaatini korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar" şeklinde konuştu.

CHP iktidarında 'Kadınlar' ile ilgili projelerini açıklayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Kadınlara bir hak falan vermiyoruz. Kadınların hakkını, kadınlara teslim edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ev içi şiddet olursa olay karakola intikal ederse özel birimler olacak o birimlerde en az bir kadın olacak. Hem kadına hem aileye sosyal güvenliğini sağlayacağız. Aile Destekleri Sigortası 1971'den beri uygulanmıyor. Kadının da çocuğun da sosyal güvenliğini sağlayacağız. Üniversitelerimizde çok sayıda kadın öğrenci. Hemen her alanda büyük başarılara imza atıyorlar. Devlette üst yönetime bakıyorsun birkaç kadın yönetici var. İlk 6 ay içinde üst yönetimde en az yüzde 35 kadın kotası olacak. Kadınlar yönetemez mi? Hakim, savcı, kaymakam, emniyet müdürü olamaz mı? Boşanan kadınlar için 'Yeni Başlangıçlar Fonu' kurulacak. Nafaka gerginliğini de bitireceğiz. Doğum izni kanununu ilk altı ayda değiştireceğim. Kadın lehine pozitif ayrımcılık yapacağız. Özel sektörde doğum iznine ayrılmış ama bir süre gelmemiş kadının tekrar işe dönmesine imkan sağlayacak."