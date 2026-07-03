CHP İktidar Hedefinde

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, " Cumhuriyet Halk Partisi, Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle, önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.' Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'daki Çatören Orman Deposu'nda orman köylüleriyle bir araya geldi. Özel, zor bir sürecin içinde olduklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir operasyon yapıyorlar. Yapılan iş şudur; Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şu anda anketlerin birinci partisinin, Türkiye'nin birinci partisinin, son seçimleri kazanan partinin, Kastamonu'yu Hasan Baltacı ile yıllar sonra 35 yıl sonra kazanan partinin iktidar yürüyüşünü durdurmak için partinin başındaki genel başkanı ülkenin iktidar partisi tayin etmek istiyor, kendi atamak istiyor" dedi.

'YAPILANLARA İNAT 18'İNCİ İLDEYİZ'

Ankara'nın yoğun gündemiyle boğuşmak yerine Anadolu'yu gezdiklerini söyleyen Özel, "Ankara'da bizi meşgul etmek istedikleri gündem ile boğuşmak yerine, Ankara'dan çıkıp o zorlu günlerden itibaren bugün 18'inci ildeyiz ve geziyoruz, sorunları dinliyoruz, çözüm önerilerimizi söylüyoruz. Yürüdüğümüz yolda kolumuza kim girerse onunla kol kola yürüyüp, sohbet ediyoruz. Hem düşüncelerimizi söylüyoruz hem de onların düşüncelerini alıyoruz. Bir nevi iktidar yürüyüşünde yolda giderken yönümüzü vatandaş ile birlikte tayin etmeye çalışıyoruz. Bugün Ilgaz Dağları'nın eteklerine geldik. Çok yere gidiyoruz, çok yerde toplantı yapıyoruz ama böyle yeşilin her tonunun olduğu ve o yeşili borçlu olduğumuz, alnının terini ormana damlatan, o ormana hayat veren, ormanda yaşayan, orman ile birlikte yaşayan ve ormanı yaşatan, koruyan insanlarla, orman köylüleriyle birlikteyiz bugün" diye konuştu.

'BU İŞTE BİR SORUN VAR'

Orman köylüsünün sorunlarına değinen Özel, "Türkiye'de orman köylüsü çok konuşulur, hiç görünmez. Çok konuşulur, hiç sesi duyulmaz. Hiç onun konuştuğuna, söylediğine kulak verilmez. Herkes ezbere konuşur ama orman köylüsünün gerçek sorunlarının dinlemeye, onlarla birlikte olmaya, onlarla sohbet etmeye gelince hep ihmal edilir. Orada bir orman köylüsü var, o kendi halinde ve onun sorunları kimsenin ana gündemi değil. Oysa burası Kastamonu, Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'nin 7 ya da 8'inci büyük nüfusu vardı burada. 328 bin nüfus vardı, şimdi de 380 bin nüfus var. İstanbul'da Sivaslıdan sonra en çok Kastamonulu var. Şimdi bu güzel memleketi bırakıp, başka yere gidiliyorsa bu işte bir sorun var. Türkiye'nin her yerindeki Kastamonulular çalışkan insanlar, dürüst insanlar, başarılı iş insanları, bir yerde bir Kastamonuluyu gördüğünde ondan bir kötülük beklemezsin. Ama Kastamonulu bu kadar güzel bir coğrafyayı, bu dünyanın en güzel ormanlarını bırakıp da buradan gidiyorsa, demek ki biz Kastamonuluyu burada tutamıyoruz. Niye tutamıyoruz, niye göç veriyor? Dönüp oraya bakmak lazım. İlk dikkatimi çeken bilgi şu; orman köylüsünün yaş ortalaması 58 olmuş. Normal şartlarda bundan 30 yıl önce 38'miş. Yani 20 yaş yaşlanmış. Ormanda, köyde çalışan gence sorduğunda, hemen hemen yüzde 80'i 'Asgari ücretli bir iş bulursam buradan gitmek istiyorum' diyor. Gittiği yer 28 bin lira maaş alacağı, en az 8 saat çalışacağı, kapalı bir ortamda çalışacağı bir yer. Bırakıp geldiği yer böyle bir cennet. O zaman oturup düşünmek lazım, 'Bu gençler neden ormanda çalışmak yerine fabrikada çalışmayı tercih ediyorlar' diye. İşte orada ormanın ve orman köylüsünün feda edildiği, rantın ve şirketlerin tercih edildiği bir düzenle karşı karşıya kalıyoruz" açıklamasında bulundu.

Özel, orman köylüsünün sigortasının devlet tarafından yatırılması gerektiğini kaydederek, "Elbette verilecek ödemenin içinden sigorta primi kesilir, nasıl başka yerde kesiliyorsa. 7 milyon orman işçisinin olduğu bir yerde, devletin orman işçisini bir meslek olarak görmesini, kamuda çalışan bir işçi olarak sigortasını yaptırmasını ve onun çalıştığı yerin şartlarına göre ücretlendirilmesini, ormanda çalışan işçinin, orman köylüsünün hem sosyal güvence hem de ailesinin sosyal güvencesi ve emeklilik garantileri olmasını son derece önemsiyoruz" dedi.

'ESAS HEDEFİMİZ SÖMÜRÜYÜ BİTİRMEK'

CHP'nin iktidar olacağını vurgulayan Özel, devamında şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz, iktidar olduğumuzda ki bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı hapse atılıyorsa, genel merkezine el konuluyorsa, genel başkanı 6 yıl önce yapılan bir seçime döndürülüyorsa, yani bir siyasi parti iktidar tarafından lidersizleştiriliyor, adaysızlaştırılıyor ve kurumsuzlaştırılıyorsa o siyasi partiden büyük endişe duyuluyor demektir. Cumhuriyet Halk Partisi, Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle, önümüzdeki dönemde iktidar olacak. Yok, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.' Onlar bunun için bir yol bulurlarsa biz yeni bir yol açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkesi şudur. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen, özgürlükten vazgeçmeyen, bu milleti köle olmaktan kurtarıp, güçlü bir halk olması için gerekli mücadeleyi veren kişidir. Gerektiğinde mücadele etmiştir, gerektiğinde mücadelenin safını değiştirmiştir. Gerektiğinde kalkıp Anadolu'ya geçip köy köy gezmiş ve hem Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemiş hem kuruluşu gerçekleştirmiştir. Aynı mantıkla esas hedefimiz sömürüyü bitirmek. Geçmişte nasıl bu ülke istila altındaydı ve bıraksaydık, 7 güçlü devlet gelip burayı sömürge haline getirecekti. Bugün orman köylüsünün emeğini sömürüp, birtakım şirketleri zengin edenler varsa, bizim iktidar yürüyüşümüz orman köylüsünü bundan kurtarmak için. Bugün bizim çiftçimizi birilerinin kölesi haline getirmeye çalışanlara karşı bizim bildiğimiz bir şey var; köylü, milletin efendisidir. Ovada yaşayan köylü de milletin efendisidir, ormanda yaşayan köylü de milletin efendisidir. Bunu sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."