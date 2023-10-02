CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır

Son Güncelleme: 02.10.2023 23:08

CHP'deki Kurultay öncesi, partinin İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat canlı yayında dikkat çeken ifadelere imza attı. CHP'de değişimcilerin adayı olarak gösterilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in karşısına çıkacak Canpolat, ''Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır.'' ifadelerini kullandı.

Mayıs ayındaki seçimler sonrası CHP'de çalkantılı günler devam ediyor. Kurultay'a gidecek partinin il kongrelerinde gergin anlar yaşanıyor. Parti içinde değişimcilerin sesleri yükselirken bir çıkış da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ve desteğiyle bilenen CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'tan geldi.

"KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRMAK MUSTAFA KEMAL'E SALDIRMAKTIR"

Bir televizyon programına katılan Canpolat partide değişim çağrılarına ilişkin olarak, "Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CHP'YLE SINIRLI DEĞİLDİR"

Programdaki konuklardan Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise Canpolat'ın bu sözlerine tepki göstererek, "Ne alakası var Cemal ağabey. Yapma gözünü seveyim. Rica ederim öyle şey olur mu? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'yle sınırlı değildir." dedi.

İSTANBUL İÇİN İKİ ADAY YARIŞACAK

CHP'de 4-5 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan büyük kurultay öncesi gözler İstanbul kongresine çevrildi. Genel merkez ve değişimciler arasında büyük çekişmenin yaşandığı mega kentte, değişimcilerin adayı olarak CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik gösterildi. Çelik'in karşısında ise Kılıçdaroğlu'na desteğiyle bilinen eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yer alacak.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Canpolat, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır - Son Dakika
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