CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz? - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?

04.09.2022 21:59

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in konuk olduğu bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yaptığı "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasına İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği yanıt siyaset gündeminin yeni konusu oldu.

"HDP'YE VE HER PARTİYE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.

Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Tekin'in açıklamaları kamuoyunda ses getirirken bir tepki de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada Tekin'in açıklamalarını doğru bulmadığını ve PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP ile asla yol yürümeyeceklerini ifade etti.

"KİME SORDUNUZ DA KİME NEYİ VERİYORSUNUZ?"

Paylaşımında Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın "Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız." beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

"HDP İLE ASLA YOL YÜRÜMEYİZ"

Sözlerini sürdüren Ağıralioğlu, "Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP milletvekili Gürsel Tekin, 'İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir CHP milletvekili Gürsel Tekin, 'İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti

Yavuz Ağıralioğlu, Gürsel Tekin, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz? - Son Dakika


Son Dakika
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:45 Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 22:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement