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CHP İzmir'de 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylar netleşti - Son Dakika
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CHP İzmir'de 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylar netleşti

CHP İzmir'de yapılan toplantı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar belirlendi. Büyükşehir adayı olarak mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay seçildi. CHP'nin 22 ilçe belediyesinde ise üç mevcut başkan yeniden aday gösterildi. Büyükşehir dahil olmak üzere 20 belediye başkanının yerine ise yeni adaylar belirlendi. Ayrıca, 9 ilçede kadın adaylar yer aldı.

CHP İzmir\'de 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylar netleşti
30.01.2024 - 13:14,
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CHP İzmir'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar netleşti. Büyükşehir adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. CHP'li 22 ilçe belediyesinde mevcut başkanlardan üçü yeniden aday gösterilirken, büyükşehir dahil olmak üzere 20 belediye başkanının üstü çizildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, belediye başkan adaylarını açıklamak üzere toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından, İzmir'in büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları Parti Meclisine iletildi. Parti Meclisi toplantısının ardından da, büyükşehir ve 30 ilçe adayı açıklandı. Büyükşehir adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olurken; Selçuk, Dikili ve Seferihisar'da mevcut başkanlarla devam kararı alındı. Büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinde ise mevcut başkanların yerine yenileri gösterildi.

9 ilçeye kadın aday

9 ilçede ise kadın adaylar yer aldı. Mevcut Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tekrar Selçuk'tan aday gösterilirken, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'den, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Behiye Yıldız da Karşıyaka'dan öne çıkan kadın adaylar arasında yer aldı.

CHP'nin İzmir'deki aday listesi ise şu şekilde:

İzmir Büyükşehir - Cemil Tugay

Aliağa - Çağatay Güç

Balçova - Onur Yiğit

Bayındır - Davut Sakarsu

Bayraklı - İrfan Önal

Bergama - Tanju Çelik

Beydağ -Şakir Başaran

Bornova - Ömer Eşki

Buca - Görkem Duman

Çeşme - Lal Denizli

Çiğli - Uygar Yıldırım

Dikili -Adil Kırgöz

Foça - Saniye Bora Fıçı

Gaziemir - Ünal Işık

Güzelbahçe - Mustafa Günay

Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay

Karaburun - Nurşen Balcı

Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa - Mehmet Türkmen

Kınık - Sema Bodur

Kiraz - Nasuh Coşkun

Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu

Menderes - İlkay Çiçek

Menemen - Deniz Karakurt

Narlıdere - Erman Uzun

Ödemiş - Mustafa Turan

Seferihisar - İsmail Yetişkin

Selçuk - Filiz Ceritoğlu Sengel

Tire - Hayati Okuroğlu

Torbalı - Övünç Demir

Urla - Selçuk Balkan - İZMİR

Kaynak: İHA
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