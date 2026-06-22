CHP İzmir'de Gergin Başkan Değişimi - Son Dakika
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CHP İzmir'de Gergin Başkan Değişimi

CHP İzmir\'de Gergin Başkan Değişimi
22.06.2026 01:38
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Utku Gümrükçü, eski il başkanı Çağatay Güç ile tartışmalarla başkanlık koltuğuna oturdu.

CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, il binasına gelerek başkanlık koltuğuna oturdu. Görevden alınan eski CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Gümrükçü taraftarları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Gümrükçü yaptığı açıklamada, "Bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla partililere kapıları açması gerekirken, kendi demecinde 'çay' söyleyeceğini söylemişken, bizi tartakladı, kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi" dedi.

Çağatay Güç'ün İzmir İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından partililerin il binasında tuttuğu nöbet esnasında, CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından il başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, destekçileriyle birlikte Konak ilçesindeki il binasına giriş yaptı. Eski ve mevcut il başkanlarının taraftarları arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Utku Gümrükçü ve ekibi 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları atarken, Çağatay Güç ve destekçileri ise il binasını dışında bekleyişlerini sürdürüyor. CHP Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan da il başkanlığı binasına gelerek Gümrükçü ile görüştü.

'AÇMADILAR KAPIYI BİZE'

Partililer Deniz Yücel'e kısa süreli tepki gösterirken, Gümrükçü partililerden tepki göstermemelerini istedi. İkili arasındaki sohbet esnasında önceki il başkanı Çağatay Güç'ün kendisine küfürlü konuştuğunu ifade eden Gümrükçü, il binasına girmek istedikleri esnasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim, 'Giremezsiniz' dediler. Arada onlar bizi ittirdi, arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdiği için içeriye girdik. Tam merdivenin başına gelmiş olan önceki il başkanı Çağatay Bey, bana küfürlü konuştu. Ben size olayı anlatıyorum. Buraya geldik 'Kapı kilitli' dedi, aşağıdan anahtarı istedik anahtar cebinden çıktı. Açmadılar kapıyı bize. Deniz Yücel bu partinin il başkanıdır. Bu binayı alan, bu binayı yapan il başkanıdır. Her santimetrekaresinde emeği vardır. Biz onun emeğine saygı duyuyoruz. O da biliyor ki Utku Gümrükçü'nün burada bir metrekare dahi olsa bir parçası vardır. Partiler; emekle, altın teri ile büyür. Partimizi büyüteceğiz."

'YARIN ÖBÜR GÜN ÜZÜLECEĞİNİZ, PİŞMAN OLACAĞINIZ ŞEYLER SÖYLEMEYİN'

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Bunlar yaşandığı için üzgünüm. Utku Gümrükçü benim kardeşim, dostum, yol arkadaşımdır. Ancak, böyle bir mahkeme kararıyla göreve gelen bir yönetimin atamasıyla buraya gelmesinden dolayı üzgünüm. Biz sınırımızı biliriz, rencide etmeyiz. Yıllarımız geçti birlikte. Bu binada benim ne kadar emeğim varsa onun da var. Bu günleri yaşadığımız için üzgünüm. Birbirinizi kırmayın, üzmeyin, yarın öbür gün üzüleceğiniz, pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Herkesin üzerine her türlü iftira atılır. Bu günleri aşacağız, herkes sakin olsun. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ BURADA, O BİZİM REHBERİMİZ İZMİR'DE'

CHP Yüksek Disiplin Kurlu Başkanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat da il binasına gelerek Gümrükçü ile görüştü. Partililere seslenen Polat, "Onlar bizim arkadaşlarımız. Bu partide taşlar yerine oturacak. Hep beraber iktidara gideceğiz. Dışarıdakiler bizim rakibimiz değil, arkadaşlarımız. Birlikte bu partiyi düzlüğe çıkaracağız. Başkanımız burada, o bizim rehberimiz İzmir'de. Birlikte yol alacağız, küskünlükleri ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

'BİZİ TARTAKLADI, KRAVATIM, YAKAM PAÇAM DAĞILDI'

Mahir Polat'a il binasında yaşadıklarını anlatan Gümrükçü, "CHP üyeliği askıya alınmış olan bir önceki il başkanımız biz içeriye girerken yanındaki arkadaşlarla partililere kapıları açması gerekirken, kendi demecinde 'çay' söyleyeceğini söylemişken, bizi tartakladı, kravatım, yakam paçam dağıldı, göğsüm ezildi" dedi.

Öte yandan Gümrükçü'ye bir partili tarafından başkanlık odasının anahtarı teslim edildi. İl binası önündeki kalabalık, bir süre sonra olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Çağatay Güç, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İzmir'de Gergin Başkan Değişimi - Son Dakika

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