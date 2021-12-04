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CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek - Son Dakika

CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek

04.12.2021 18:45

CHP kulislerini iyi bilen gazeteci Deniz Zeyrek, Millet İttifakı'nın muhtemel cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki seçim için, "Benim adayım Kılıçdaroğlu" şeklinde açıklama yapmasını beklediğini ifade etti.

Türkiye, 25 Haziran 2023'te yapılacak seçimlere kitlenirken siyaset arenası giderek ısınıyor. Millet İttifakı henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlememesine rağmen yapılan bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok ismin adı öne çıkıyor.

"SON GÖRÜŞMELERDEN ALDIĞIM BİLGİLERDEN YOLA ÇIKARAK SÖYLÜYORUM"

Bu isimlerle ilgili FOX TV'deki "Orta Sayfa" programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, "Ben önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun 'Benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu' demesinin yüksek ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Son görüşmelerden aldığım bilgilerden yola çıkarak söylüyorum" dedi.

"İMAMOĞLU HAVAYI KOKLAYABİLEN BİR SİYASETÇİ"

CHP'nin 2023 sonrasına hazırlandığını da söyleyen Zeyrek, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa da olmasa da genel başkanlık koltuğu boşalacak. Herkes koltuk için kendi grubunu, hazırlığını yapıyor. İmamoğlu havayı koklayabilen bir siyasetçi. Gidişatı okuyor, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak isterse bunun önüne geçemeyeceğinin farkında" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek - Son Dakika
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